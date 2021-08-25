Эдите Пьеха стало плохо после новостей об избиении правнука: «Петя, по словам Безбородовой, псих, беспризорник»

Артистка заступилась за правнука. Фото: Юрий СОКОЛОВ

Вокруг конфликта Стаса Пьехи и Ирины Безбородовой до сих пор не утихают страсти. Прошел уже месяц, как жена арбитра избила семилетнего сына певца. Петя испортил чужой бассейн, а за это соседка бросила ребенка о землю. Теперь и знаменитая бабушка Стаса тоже решила заступиться за правнука.

- Я не знаю, кто прав, кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих, беспризорник. Это ложь! - заявила народная артистка в программе «Пусть говорят». - Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он абсолютно нормальный и ухоженный ребенок. Часто звонит бабе Дите. Петенька мой любимый правнук.

Артист нанял адвоката, чтобы наказать обидчицу своего сына. Фото: соцсети

Как заявили родные народной артистки, Эдите стало плохо после новостей об избиении правнука. Сам Стас Пьеха нанял адвоката, чтобы наказать обидчицу сына. После скандала в поселке Рощино на Ирину Безбородову завели уголовное дело, но через неделю жена футбольного судьи написала встречное заявление на семилетнего мальчика. А затем и вовсе заявила, что разозлилась не из-за бассейна, а потому что испугалась за своего полуторогодовалого ребенка в доме, куда забежал отпрыск знаменитости после шалости.

Тем не менее, Безбородова ударила Петю о землю, из-за чего тот получил сотрясение. Бывшая жена певца утверждает, что сыну предстоит длительное лечение и работа с психологами.

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