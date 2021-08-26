Специалисты рассказали, где блогерам найти работу в Петербурге

Специалисты выяснили, насколько востребованы в Северной столице блогеры, какие компании чаще всего их нанимают и какие условия обычно выдвигают соискатели этой категории Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Блогерство уже давно превратилось в работу. Так, 26 августа 2021 года специалисты hh.ru рассказали, где блогерам найти работу в Санкт-Петербурге. Оказалось, что с начала года в городе было открыто более 200 подобных вакансий, а резюме разместили более 500 соискателей на подобную должность.

- Ключевыми навыками, которые указывают такие соискатели, оказались грамотная речь, умение работать в команде, креативность, организаторские способности и ведение переговоров. Наряду с ними встречаются и такие личностные характеристики, как харизматичность, рассудительность, ораторское искусство, артистичность, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

В среднем петербургские блогеры рассчитывают на зарплату в 50 тысяч рублей, что на 10-15 тысяч выше, чем в среднем по России. Однако в Петербурге соискатели смогут удовлетворить свои потребности, так как работодатели как раз предлагают платить около 45-50 тысяч рублей.

Чаще всего таких специалистов ищут организации, занятые в отрасли СМИ, маркетинга и рекламы, продюсирования, информационных технологий, а также образовательные учреждения. Растет и число вакансий для специалистов по работе с самими блогерами – требуются менеджеры, интернет-маркетологи, бизнес-ассистенты.

Также нередко блогеров зовут в компании, которые занимаются строительством и недвижимостью. Здесь в обязанности таких сотрудников, как правило, входят видеообзоры объектов недвижимости и репортажи с места строительства, а также работа по продвижению контента в социальных сетях и на YouTube.