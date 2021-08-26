Лиговский путепровод и еще пять крупных дорожных объектов Петербурга сдадут в эксплуатацию до конца 2021 года

Шесть крупных дорожных объектов введут в строй в 2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Шесть крупных дорожных объектов Петербурга будут сданы до конца 2021 года. Первым из них окажется участок Софийской улицы от пересечения с автодорогой на Колпино до Заводского проспекта. Движение здесь запустят уже в начале сентября.

- Также на начало сентября запланирован пуск движения по продолжению Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы, - сообщает пресс-служба Смольного.

В начале сентября планируется сдать в эксплуатацию участок трассы «Нарва» от железнодорожной станции Лигово до Красного Села. Тогда же будет завершена реконструкция Лиговского путепровода, после которой на нем будет шесть полос движения – по три в каждую сторону.

Кроме этого, город получит расширенный проспект Маршала Жукова (на участке до проспекта Ветеранов) и обновленное Таллиннское шоссе, которое также расширят с четырех до шести полос.

К началу ноября будет сдан участок дороги, который свяжет улицу Сарицкую и Петербургское шоссе, что улучшит транспортную доступность нового жилого района рядом с «Экспофорумом».

В ноябре-декабре откроется движение на втором участке транспортного обхода Красного Села и по путепроводу на пересечении с улицей Свободы. Проспект Ленина будет связан с Кингисеппским шоссе, что выведет транзитный транспорт из центра Красного Села и разгрузит дороги на юго-западе Петербурга.