Раздельный сбор и переработка: Петербург нашел мусорного оператора

Утилизировать петербургский мусор Северная столица и 47-й регион будут сообща. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург переходит от теории мусорной реформы к практике. Регион, который одним из трех получил двухлетнюю отсрочку (до 2022 года), почти нашел единого мусорного оператора. Контракт с ним заключат до середины сентября.

«ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ МГНОВЕННО»

На звание главного по твердым бытовым отходам претендовали две фирмы - «Ленинградская областная экологическая компания» и «Невский экологический оператор». Но в начале августа первого кандидата в подрядчики сняли с дистанции. Причина в несоответствии конкурсной заявки требованиям, пояснили в Смольном.

Если не произойдет никаких форс-мажоров, город заключит контракт с «Невским экологическим оператором». Компанию создали при поддержке банка, энергетического холдинга и властей Петербурга и Ленобласти. Появилась эта организация в январе 2021 года, а возглавляет ее Екатерина Горшкова - бывший руководитель «Петроэлектросбыта».

- До 27 августа «Невский экологический оператор» получит проект соглашения об организации деятельности, связанной с твердыми коммунальными отходами. Затем компания в течение пяти дней подпишет документ и направит его в Комитет по природопользованию. Тогда соглашение будет считаться заключенным, - уточнили в Смольном.

Раздельный сбор - неотъемлемая часть мусорной реформы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но что изменится в жизни простых горожан? Мусорный оператор обозначил векторы работы. В списке главных задач - раздельный сбор мусора и развитие перерабатывающих предприятий. А вот нелегальные свалки реформа пока обойдет стороной - с ними по-прежнему будут сражаться районные администрации. Непонятно и то, как изменятся тарифы за вывоз отходов.

- Раздельный сбор - неотъемлемая часть мусорной реформы. Мы будем развивать это направление, но проблему невозможно решить мгновенно. Это процесс небыстрый. В планах наладить сотрудничество с органами исполнительной власти и продолжить проекты, начатые коммерческими организациями, - сообщает «Невский экологический оператор». - В приоритете развитие перерабатывающих предприятий, но для этого нужны дополнительные инвестиции.

«ВСЕ НАЧНЕМ ЗАНОВО?»

В соседней Ленинградской области мусорную реформу провели еще в 2019 году. Вскоре утилизировать петербургский мусор Северная столица и 47-й регион будут сообща. Поэтому операторам Петербурга и Ленобласти придется заключать между собой соглашения.

- Благодаря реформе мы постепенно уходим от полигонов старого типа, повышаем объемы сортировки и переработки. Требования к предприятиям, которые занимаются отходами, становятся строже. Мусорная реформа позволяет отслеживать все этапы вывоза и обработки, что делает процесс прозрачнее, - отметили в правительстве Ленобласти. - Реализация аналогичной инициативы в Петербурге даст положительный эффект.

Мусорная реформа позволяет отслеживать все этапы вывоза и обработки, что делает процесс прозрачнее. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, не все разделяют оптимизм Ленобласти. Настораживает, что региональный оператор вот-вот должен приступить к обязанностям, а многие аспекты его работы по-прежнему остаются тайной.

- В Петербурге набирает обороты раздельный сбор. Треть жителей готова сортировать мусор. Но те контейнеры, которые стоят во дворах, установлены частными компаниями. Останется ли эта система с приходом мусорной реформы? Или все придется начинать заново? - рассуждает эколог движения «Раздельный сбор» Екатерина Шалунова. - Пока непонятно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрий ШЕВЧУК, руководитель Северо-западной экологической организации «Зеленый крест»:

- Надо посмотреть на концепцию, которую предложит мусорный оператор. То, что ее не найти в открытом доступе, наводит на мысль, что четкого плана работы пока нет. Есть ли у специалистов опыт? Какой техникой они будут пользоваться? Ленинградская область отказывается от полигонов и планирует перерабатывать весь мусор. Сможет ли петербургский оператор подстроиться под эти обстоятельства? Время покажет, но лично я сомневаюсь.