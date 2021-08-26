Петербургское отделение партии «Новые люди» предложило сделать из «Петровского» спортивное пространство

Валентина Головачева - на одиночном пикете. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В Санкт-Петербурге представитель партии «Новые люди» Валентина Головачева накануне вышла на одиночный пикет с плакатом «Петровский» - людям». Девушка предлагает превратить стадион в общественное пространство и музей футбольного клуба «Зенит».

- Сейчас «Петровский» пустует большую часть года, но на его содержание из городского бюджета уходят десятки миллионов рублей. При этом на Петроградской стороне почти не осталось крупных общественных спортивных пространств. Это значит, что почти 130 тысяч местных жителей вынуждены совершать длительные поездки в другие районы, чтобы заняться спортом. Хотя чуть ли не в шаговой доступности от них есть стадион с газоном и беговыми дорожками, - отметила Головачева.

Активисты «Новых людей» провели сбор подписей неравнодушных граждан вблизи «Петровского».Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Петербурженка предлагает переделать часть стадиона в музей футбольного клуба «Зенит», а на прилегающей территории открыть многофункциональное пространство, где петербуржцы смогут бесплатно заниматься спортом. Она отмечает, что создание такого общедоступного пространства можно приурочить к особой дате: уже через четыре года «Зенит» и стадион «Петровский» вместе отметят вековой юбилей. Валентина уверена: в силах горожан сохранить спортивную историю и традиции Северной столицы. В поддержку инициативы уже запущена электронная петиция. Также активисты партии «Новые люди» проводят сбор подписей неравнодушных граждан вблизи «Петровского».

Сейчас стадион пустует большую часть времени.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Все собранные подписи вместе с предложениями Валентина Головачева планирует направить на рассмотрение в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, на балансе которого находится стадион, а также руководству футбольного клуба «Зенит».

Собранные подписи направят на рассмотрение в Комитет имущественных отношений.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

СПРАВКА

Стадион «Петровский» открыт в 1925 году и после этого долгое время служил домашней ареной футбольного клуба «Зенит», неоднократно выступал площадкой для международных соревнований, а также тренировочной базой. Сейчас стадион пустует большую часть времени, у местных жителей есть опасения, что его могут снести ради очередного элитного жилого комплекса. Сейчас Петроградская сторона теряет много зданий, построенных в советское время и ставших знаковыми для района и города. К примеру, принято решение о сносе Ленинградского дворца молодежи. Вместо него построят дом премиум-класса.