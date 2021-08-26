Восемь человек отправят под суд за мошенничество с квартирами жителей блокадного Ленинграда

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении жителей блокадного Ленинграда Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Восемь человек отправятся под суд по обвинению в мошенничестве в отношении жителей блокадного Ленинграда. В четверг, 26 августа 2021 года, следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела. Петербуржцы обвиняются в 15 преступлениях, в которых пострадали 19 пожилых горожан.

- С 2014 по 2019 годы участники организованной группы подыскивали пожилых граждан, которым от имени государственных органов предлагали возможность пожизненного проживания в одном из Санкт-Петербургских домов ветеранов в обмен на передачу якобы государству принадлежавших им жилых помещений, в которых они проживали, - рассказали в комитете.

Среди их жертв как раз и были ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и жители блокадного Ленинграда. Обманутые и введенные в заблуждение старики передавали права на недвижимое имущество, якобы, взамен переселяясь в соцучреждения. Однако, они и так имели право там жить, при этом не лишаясь жилья.

Кроме того, следователями оказано содействие потерпевшим в оспаривании прав на жилые помещения в рамках гражданского судопроизводства, в результате чего ряд квартир были возвращены законным владельцам. В целях обеспечения заявленных исковых требований на имущество обвиняемых наложен арест. Часть причиненного потерпевшим ущерба возмещена обвиняемыми в виде денежной компенсации.

Ранее, в 2020 году, уже осуждены 6 участников организованной группы к различным срокам лишения свободы.