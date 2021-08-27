Леонид Кваснюк: Ценить людей, двигаться вперед и иметь право на ошибку

Леонид Яковлевич считает, что человеческий капитал - главное в любом бизнесе. Фото предоставлено пресс-службой строительной корпорации «ЛенРусСтрой».

Леонид Яковлевич родился 28 августа 1946 года. Он прожил всю свою жизнь вместе с нашей страной, со всеми ее радостями и печалями, всеми трагедиями и победами. Созданная в 2001 году строительная корпорация «ЛенРусСтрой» растет, масштабируется, расширяет географию и строит новые современные жилые районы, где людям жить комфортно и безопасно. У каждого успешного человека и руководителя есть свои, проверенные временем правила, которые помогают развиваться. Есть такие и у Леонида Кваснюка - он сформулировал их давно для себя и своей корпорации. Юбилей - прекрасный повод поделиться этими лайфхаками.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЛЮДИ

- Надо думать и заботиться о людях, которые нас окружают и работают вместе с нами. Основная ценность любого бизнеса - это человеческий капитал, это те люди, которые становятся друзьями и единомышленниками. Именно они дают тебе силы двигаться вперед, думать стратегически, они приносят новые идеи, позволяют тебе уверенно преодолевать любые сложности. Невозможно отступить и перестать работать, невозможно перестать развиваться, когда на тебя смотрит и за тобой идет твоя команда.

КЛИЕНТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

- Когда мы что-то делаем, надо всегда знать, что именно мы предлагаем людям и для кого мы работаем. Необходимо понимать, что центр всего не мы с вами, а наш существующий и будущий клиент. Если мы будем предлагать то, что необходимо нашему клиенту, если будем его любить и уважать, то любой проект будет успешным, позволит нам заработать и развиваться дальше. Необходимо создавать особые доверительные отношения, тогда наши клиенты будут с нами всю жизнь.

НАСТОЙЧИВОСТЬ

- Никогда нельзя останавливаться, опускать руки, отказываться от своей идеи. Надо снова и снова искать пути для ее осуществления. Не попал на прием - приходи снова, не получил разрешение - исправляй ошибки и получай, не удалось договориться - проводи переговоры, пока не договоришься. Настойчивость - это наша вера в то, что мы делаем, а если мы искренне верим, то всегда добиваемся того, чего хотим.

РЕПУТАЦИЯ

Твоя репутация - это один из главных активов и компании, и человека. Когда ты всегда честен и держишь слово - тебе доверяют и помогают. Мне много раз в жизни помогали тогда, когда у меня не было денег: делали проекты, давали строительные материалы - знали, что я не подведу. Успех моей компании в ее репутации. Мы ни разу не подвели ни клиентов, ни партнеров, ни друзей, ни сотрудников - всегда держали слово, поэтому мы успешны и развиваемся.

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

- Нельзя останавливаться, почивать на лаврах, лениться. Надо постоянно учиться, смотреть на все новое и внедрять то, что подходит твоей компании и позволит ей постоянно идти вперед. Новые технологии, информационные системы, новые принципы управления, новые материалы, новые знания - надо глубоко в этом разбираться, постоянно учиться. Только тогда у твоей компании и у ее сотрудников будет будущее.

КРЕАТИВНОСТЬ

- Нет такой компании или человека, которые не выиграют от того, что используют элементы творчества в своей работе. Необходимо поощрять и использовать все нестандартное - любое творчество, любое креативное решение. Если человек пишет стихи, музыку, картины, если он способен создавать произведения искусства, то компания от этого только выиграет. Креативность помогает не только в маркетинге или рекламе, она помогает находить новые, нестандартные, прорывные решения во всех сферах.

ПРАВО НА ОШИБКУ

- Мы все можем ошибаться в наших бизнес-идеях, наших отношениях с другими людьми. Надо уметь прощать ошибки и себе, и окружающим. У наших сотрудников должно быть право ошибиться, нельзя наказывать человека за случайную ошибку. Страх ошибиться - одно из основных препятствий для развития бизнеса. Позвольте себе и другим ошибаться, тогда у вас будут новые уникальные решения и много вовремя исправленных ошибок.