«Грузовичкоф» отметил рост направления «Сборные грузы».

Сервис «ГрузовичкоФ» развивает свое новое направление «Сборные грузы». Сборный груз (LTL) – это совместная отправка партии груза по общему маршруту, но адресованная разным получателям. Популярность такого вида перевозок заметно выросла за последние годы. За последние полгода выручка проекта «Грузовичкоф. Сборные грузы» увеличивается в среднем на 15% ежемесячно.

Направление «Грузовичкоф. Сборные грузы» опирается на развитую экосистему и большой опыт работы в сфере логистических услуг сервиса «Грузовичкоф», что является сильным преимуществом перед другими компаниями. Кроме того, «Грузовичкоф. Сборные грузы» предлагает своим клиентам уникальные условия: отправку груза через час после отправления или в удобное для клиента время. Доставку «до двери» (последнюю милю) сервис может осуществить через час после доставки груза на терминал города назначения или в указанное время заказчиком.

- Мы ценим время наших клиентов, поэтому и предлагаем оперативное и качественное отправление груза. Сейчас работают терминалы в Москве, Санкт-Петербурге и готовятся к открытию новые в более чем 100 городах России. Наша партнерская сеть позволяет осуществлять грузоперевозки в любую точку мира. Рынок сборных грузов растет на 10% в год, поэтому мы увеличиваем автопарк и совершенствуем программное обеспечение, - рассказал руководитель направления «Сборные грузы» сервиса «Грузовичкоф» Дмитрий Кочуренков.

«Грузовичкоф. Сборные грузы» осуществляют доставку оборудования, товаров промышленного и бытового назначения, продуктов питания, запчастей, товаров домашнего обихода и народного потребления, мебели, одежды и многого другого. Для каждой категории грузов соблюдены оптимальные условия перевозки и хранения. Также есть возможность маркировки грузов и все виды упаковки. Постоянные клиенты «Грузовичкоф. Сборные грузы» получают особые условия: депозит и скидка/кэшбэк при достижении определенного объема грузоперевозок.

«Сборные грузы» является направлением сервиса «Грузовичкоф» — лидера транспортно-логистических услуг, который успешно осуществляет свою деятельность уже 16 лет. Сервис открыл филиалы уже в более 100 городах России, 10 городах стран СНГ и осуществляет международную деятельность. К 2025 году направление «Сборные грузы» планирует занять до 3,5% российского рынка автомобильных междугородних LTL-перевозок.