Пятикратный рост смертности от коронавируса зафиксировали за июль 2021 года в Петербурге

В Петербурге более 3 тысяч человек скончались от коронавируса в июле 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За июль 2021 года в Санкт-Петербурге от коронавируса умерло в пять раз больше людей, чем в аналогичный месяц 2020-го. Неутешительные данные опубликовал Росстат. Согласно информации ведомства, в июле 2021 года в Северной столице от COVID-19 скончались 3 028 человек, а в 2020-м – лишь 624. При этом врачи предполагают, что к первому числу можно прибавить еще 302 смерти, но там злополучную инфекцию в итоге так и не выявили.

- По итогам прошедшего июля 2021 года, у 66 жителей Санкт-Петербурга коронавирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. Еще у 418 человек он не являлся главной причиной летального исхода и не оказал важного влияния на появление осложнений, - добавляют в Росстате.

Ранее «Комсомолка» поговорила с ведущими учеными-инфекционистами Северной столицы и выяснила, что резкий рост смертности от коронавируса вызван в первую очередь индийским штаммом. Специалисты теряются в прогнозах на будущее, но выходы из ситуации очевидны – массовая вакцинация и строгое соблюдения мер санитарной безопасности.