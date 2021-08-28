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Происшествия28 августа 2021 10:04

Убийцу студентки в центре Петербурга нашли по отпечаткам пальцев на пачке сигарет спустя 16 лет

Мужчина попался после совершения очередного ограбления
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга нашла убийцу студентки спустя 16 лет

Полиция Петербурга нашла убийцу студентки спустя 16 лет

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция нашла убийцу студентки спустя 16 лет благодаря отпечаткам пальцев на пачке сигарет. Преступление произошло в центре города в 2005 году. С тех пор виновника долго не могли найти. Однако он сам попался, совершив очередное ограбление. Об этом 28 августа 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 18 декабря прошлого года сотрудниками полиции Невского района по подозрению в совершении грабежа был задержан 49-летний мужчина. Ранее утром в парадной дома по улице Коллонтай он напал на 74-летнего пенсионера, избил его и отобрал часы и ключи от квартиры, - рассказали в полиции.

Тогда мужчину задержали и возбудили уголовное дело, а полицейские провели тщательную дактилоскопическую экспертизу. Выяснилось, что задержанного давно разыскивают за убийство. Его отпечатки пальцев совпали со следами рук, которые изъяли с пачки сигарет, обнаруженной на месте убийства, совершенного еще в 2005 году.

- На днях под тяжестью таких улик злоумышленник признался в убийстве 22-летней студентки Наташи. Вечером 22 ноября 2005 года он вышел из станции метро "Сенная площадь" и направился домой на Никольскую площадь. На Вознесенском проспекте на тот момент 35-летний уголовник, судимый ранее за хулиганство и воровство, увидел девушку и предложил ей познакомиться, на что та ответила отказом, - рассказали в МВД.

Отказа мужчина не принял, зашел за девушкой в подъезд ее дома 15 по Вознесенскому проспекту и несколько раз ударил ее по лицу. Студентка упала, ударилась головой о бетонный пол и потеряла сознание. После этого мужчина ее изнасиловал, сорвал с нее сережки и сбежал. Девушка скончалась на месте, не приходя в сознание. Ее тело обнаружили жильцы дома и вызвали полицию.

Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы за убийство 16-летней давности.

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