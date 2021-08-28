Тренер паралимпийца Александра Костина: «Психологически завоевать медаль было очень тяжело»

Александр Костин также заявлен в дистанции 1500 метров. Фото: www.vk.com/id206859136

27-ую медаль в копилку сборной России на Паралимпиаде в Токио-2020 28 августа принес легкоатлет Александр Костин. Он финишировал третьим с результатом 14 минут 37,42 секунды и завоевал бронзу.

26-летний спортсмен уже десять лет в легкой атлетике. В составе паралимпийской команды он с 2015 года. С этого же времени Костин занимается с тренером из Санкт-Петербурга Алексеем Лашмановым. «Комсомолка» связалась с наставником паралимпийца и узнала, как он оценивает его выступление.

У Александра Костина два тренера. Сергей Мануйлов, его второй наставник, поехал вместе с ним в Токио. Фото: www.vk.com/id206859136

«Есть к чему стремиться»

- Алексей Леонидович, поздравляю вас с победой Александра!

- Ну, он не победитель, а призер (смеется). Но тоже хорошо! Спасибо большое.

- Соревнования по нашему времени проходили ночью. Смотрели?

- Я лег спать в 10 часов вечера и специально встал в это время. Такие события не каждый день проходят. Ну как не посмотреть?!

- А как вы потом уснули?

- После того, как Саша взял медаль, уже не мог уснуть. Поэтому, можно сказать, что не спал. Пока со всеми переговорил, обдумал, что правильно, а что нет...

- Но вы уже его поздравили?

- Да, конечно. Написал сначала, а когда закончилась церемония награждения – позвонил. Переговорил с ним.

- А что ему сказали?

- Я всегда очень скромен в этом плане (смеется). Поздравляю и все!

- Как его самочувствие?

- Очень тяжело далась дистанция, ноги устали. Тяжело из-за жары. Я сказал, что ему сделать. Сегодня он отдыхает. На массаж нужно сходить обязательно! У него через три дня, 31 августа, снова старт – 1500 метров. Надеюсь, восстановится. Психологический ему очень тяжело. Сколько их гнобили, наших спортсменов, в прямом смысле слова. И сейчас две допинг-пробы. Плюс ковид. Каждый день приходится сдавать пцр-тесты. Спорт превратился не знаю во что…

- Выступлением довольны?

- Я максималист, поэтому могу сказать, что с точки зрения спорта, результат очень хороший, достойный. Но всегда хочется лучшего и большего. Наверное, если бы мы не были максималистами, то и спортом бы не занимались. Есть, к чему стремиться. Есть понимание, как работать.

- 14 минут 37,42 секунды - это его личный рекорд, правильно?

- Да, 14 минут 42 секунды он бежал в 2019 году. Тогда он был тоже третьим. Секунды очень важны для спортсменов. Чтобы их повышать, нужны тренировки.

Легкоатлет Александр Костин взял бронзу на Паралимпиаде в Токио-2020. Фото: www.vk.com/id206859136

«Никогда не опаздывает на тренировки, всегда можем договориться»

- Как можете охарактеризовать Александра?

- Он хороший парень, трудолюбивый, грамотный. Взрослеет на глазах. Я его узнал 6 лет назад совершенно другим парнем. Он в том году женился, повзрослел. С ним легко и хорошо работать. Серьезно относится к тренировочному процессу. У нас есть контакт – это очень важно между спортсменом и тренером. Он говорит, если что-то болит или ему тяжело. Зачастую сам ему делаю восстановительные процедуры, тот же массаж. Поэтому я его хорошо знаю и чувствую. У нас доверительные отношения.

- Бывает, что кричите во время тренировок?

- Нет, что вы. Даже громкого слова - никогда. Дело в том, что у меня был один спортсмен, он стал паралимпийским чемпионом. Вот там были совершенно другие отношения. А здесь настолько приятно работать. Нам комфортно. Никогда не опаздывает на тренировки, всегда можем договориться.

- Когда поняли, что перед вами олимпийский призер?

- Сложный вопрос. Главная цель в паралимпийском спорте – учить человека освоиться в жизни. Попасть на паралимпийские игры и завоевать медали – это нормальное желание любого спортсмена. Если вы к этому не стремитесь, то можно тогда и не тренироваться.

- У Александра проблемы со зрением с какого возраста?

- У него очень плохое зрение с рождения. Главное, чтобы не падало. Ведь многие люди, которые имеют плохое зрение с рождения, порой с возрастом его теряют полностью.

- Вы же тоже паралимпийский призер: в 1992 году завоевали серебро в Барселоне.

- Да. Но нельзя сравнивать, то время и сейчас. Уровень подготовки и требования совершенно другие. Мы тогда попали, и для нас это было счастье, на самом деле. В плане прозрачности сейчас все доступнее, а по результатам намного сложнее. Много кто в мире тренируется. На паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году в классе Т12 в забеге на 100 метров Федор Триколич выиграл золото. Он пробежал за 10 минут 83 секунды. В этот раз с таким временем спортсмен занял только третье место. Уровень очень высокий. В мире развиваются паралимпийские виды спорта, поэтому растут и результаты.