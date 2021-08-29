Официально вручили предупреждение: Полиция запретила Тиллю Линдеманну выступать на фестивале в Твери

Теперь официально: Тилль Линдеманн в Твери петь не будет. Фото: Елизавета СУХОВА

Скандальная история с фестивалем «МакЛарин за Родину», который должен был пройти в Твери в это воскресенье, 29 августа, получила концовку – хотя, возможно, и только предварительную. Тилль Линдеманн, который должен был стать на мероприятии хэдлайнером, выступать в Твери не будет – об этом официально заявил организатор фестиваля, бизнесмен и политик Максим Ларин.

- Исходя из содержания документов, представленных [поилицей] артисту, его музыкальной группе и персоналу запрещено участие и выступление на фестивале «МакЛарин за родину», - говорится в письме продюсера Тилля Линдеманна, который Максим Ларин приложил к посту ВКонтакте. – В связи с этим артист принимает решение об отмене своего выступления.

Напомним: ранее сообщалось, что к эпатажному рокеру 27 августа, когда он отдыхал в ресторане на тверской турбазе, пришла полиция. Версий случившегося было много – вплоть до проведения неких «следственных действий» - но все оказалось куда прозаичнее. Правоохранители прибыли именно за этим – вручить Линдеманну предписание соблюдать действующие в регионе антиковидные меры.

Ранее «Комсомолка» уже разбирала историю со скандальным фестивалем. Если вкратце, все уперлось в те самые антиковидные меры: причем самому Максиму Ларину предупреждение о том, что мероприятие, рассчитанное на 6 000 гостей, состояться никак не может (согласно «противоэпидемическому» законодательству, максимальная загрузка – 500 человек и ни одним больше), выдали еще в июле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он очень расстроился»: Почему на самом деле запретили выступление Тилля Линдеманна в Твери

Против фестиваля, где зарубежный гость должен был стать хэдлайнером, выступили полиция и Роспотребнадзор (подробности)