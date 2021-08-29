Гигантский ТЦ у метро «Купчино» решили заменить высотками c цветущими крышами

В обозримом бдущем Балканская площадь может сильно преобразиться. Фото: ООО "Адамант-проект"

В ближайшие годы Купчино может сильно измениться, да так, что у района появится новая визитная карточка. Градостроительный совет 26 августа обсудил проект трех стометровых высоток, которые собираются возвести на берегу Волковки у Балканской площади. Как оказалось, это предложение стало альтернативой гигантскому торговому комплексу, который месяцем ранее предлагали построить у метро «Купчино». Тот проект вызвал немало споров, поэтому от него в конечном счете решили отказаться. Так-что, скорее всего коммерческие площади будут расти не вширь, а ввысь.

- Это проект, который пришел на смену инициативе застроить Баланскую площадь торговым центром. Официальное заключение совета появится на сайте нашего ведомства через неделю после заседания, - утончили в Комитете по градостроительству и архитектуре.

Каждая башня планируется высотой около 100 метров. Фото: ООО "Адамант-проект"

Так как будут выглядеть башни? Предполагается, что это будут три здания, разных по форме, но примерно одинаковых по высоте - около 100 метров, хотя по этому параметру еще возможны корректировки. Если изменения все же внесут, одна из башен может вырасти в полтора раза, таким образом получив почетный статус небоскреба. Но главной фишкой проекта должны стать висячие сады, которыми планируют украсить две башни из трех. Так что в Купчино может появится свое чудо света. Площадь коммерческих помещений составит около 280 тысяч квадратных метров.

«ЖИТЕЛИ ПРОТЕСТУЮТ»

Участники градостроительного Совета восприняли этот проект в большей степени положительно. Одного все же стоит дождаться официального решения.

- Даже не представляем, как на такой проект отреагировали бы наши жители. Они в большинстве своем негативно воспринимают строительство высоток. Одну жилую башню в 27 этажей сейчас хотят строить на Олеко Дундича. Жители протестуют, - сообщили в администрации Фрунзенского района. - К слову, различные проекты реконструкции Балканской по-прежнему рассматриваются. Там до сих идет нелегальная торговля, нужно с этим бороться.

Однако, нужно иметь ввиду, что помимо средоточия легальной и нелегальной торговли Балканская площадь – крупный транспортный узел. Кроме метро здесь есть железнодорожная станция, конечные остановки трамваев, троллейбусов и автобусов – последние идут в том числе в Павловск и Царское Село. В часы пик площадь серьезно загружена.

Жителям Купчино такой футуристический проект оказался не по нраву. Фото: ООО "Адамант-проект"

- Дополнительные 280 тысяч квадратных метров коммерческих площадей значительно увеличат нагрузку на транспортную инфраструктуру, чтобы избежать коллапса, придется развивать и это направление, - отмечает архитектурный критик Владимир Фролов.

Холдинг, который представляет сам проект, пообещал ответить на вопросы «КП» позже.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Архитектурный критик Мария ЭЛЬКИНА:

«Этот проект ничем не интересен»

- Реализация проекта никак не изменит облик юга Петербурга. Он просто впишется в идеологию и логику застройки. Обидно, что у нас нет фантазии даже на азиатском уровне, не говоря уже о европейском. У нас нет гуманистического подхода. То, что мы наблюдаем - это уровень 1970-80х годов. Зелень - это не изюминка, а всего лишь капля. В мире уже делают полностью цветущие фасады.