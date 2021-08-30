Похолодание откладывается: конец лета в Петербурге будет солнечным и теплым

Купаться уже поздно, но пара теплых и солнечных деньков еще будет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Природа смилостивилась и обещанное синоптиками похолодание отодвигается до начала осени. Еще два дня в Петербурге будет тепло, солнечно и сухо. Ну а с началом сентября, как по школьному расписанию, пойдут дожди. Но это будет потом, а сейчас у жителей и гостей Северной столицы есть время позагорать.

- Санкт-Петербург: уходящее лето еще порадует солнцем. 30 августа на погоду будет оказывать влияние южная периферия прохладного скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, - сообщает в своем «Фейсбуке» ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Благодаря циклону температурный фон окажется близким к норме. Днем воздух в Петербурге прогреется до +19…+21 градуса. В Ленобласти будет +17…+22. Ветер ожидается северо-восточный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы, и практически не изменится. Кроме того, с утра 30 августа ожидается и слабая магнитная буря.

31 числа обойдется без бурь, а дневная температура упадет на один градус, но все равно термометры днем покажут +18…+20. И все также без дождей, с выглядывающим из-за облаков солнцем.

А вот в День знаний погода немного испортится. Если ночью осадков не прогнозируется, то утром и днем местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть холодный северный ветер, а температура составит +16…+18 градусов.

Особенно теплым начало сентября быть не обещает, а в Ленобласти уже в первый месяц осени возможны заморозки со снегом.

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По предварительным прогнозам, тепло в первый осенний месяц придет «по расписанию» (подробности)