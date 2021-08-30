Аналитики рассказали о кинопредпочтениях жителей Петербурга и Ленобласти. Фото: freepik.com.

С начала 2021 года в на суд зрителей было представлено около 100 отечественных фильмов. По данным собственного сервиса МегаФон ТВ, самой востребованной у жителей региона стала картина «Последний богатырь. Корень зла»*.

Далее в рейтинге следуют новинки отечественного кинематографа, семейные фильмы «Родные»* и «Пара из будущего»*. Замыкают пятерку лучших боевик о попытке государственного переворота в Центральноафриканской Республике «Турист» и короткометражка «Сексоголики»*.

Эксперты также проанализировали жанровые предпочтения зрителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Комедии составляют 38% от общего числа просмотров. На долю драм приходится чуть более 25%, а приключения набрали всего 9%.

Интересен тот факт, что, хотя рейтинг возглавили российские картины, в целом аудитория Петербурга и Ленобласти отдает предпочтение зарубежным фильмам – их смотрят почти 80% пользователей сервиса. А вот сериалы зрителям одинаково нравятся и российские, и зарубежные. Среди недавно вышедших многосерийных фильмов самыми популярными стали «Happy End», «Совершенно летние» и «Непосредственно Каха. Женитьба»*.

*доступно в сервисе START

**доступен в сервисе more.tv.