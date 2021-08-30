Испытания первой петербургской вакцины против COVID-19 планируют начать до конца 2021 года

Испытания новой вакцины от коронавируса с участием добровольцев могут начаться в Петербурге уже до конца этого года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге до конца года могут начаться клинические испытания первой собственной вакцины от коронавируса, которая разрабатывается на базе НИИ гриппа имени Смородинцева. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 30 августа, рассказал директор НИИ, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

- Наша вакцина уже прошла доклинические испытания, в ходе которых показала высокую эффективность, - констатировал эксперт. – Поэтому мы рассчитываем, что в скором времени сможем перейти к испытаниям с участием добровольцев.

Предварительно, новы препарат сможет давать защиту и от COVID-19 и от вируса гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним: вакцина, о которой идет речь, создается на платформе ослабленного вируса гриппа – из него «изымается» все, что может привести к заражению, а взамен внутрь «вставляется» небольшой кусочек РНК коронавируса. Технология эта не нова – в частности, ослабленный вирус гриппа используется в так же разработанной НИИ гриппа вакцине против туберкулеза.

- Есть вероятность, что созданный таким образом препарат будет обеспечивать комбинированную защиту – то есть, защищать и от COVID-19 и, собственно, от гриппа, - объяснил Дмитрий Лиознов. – Но этот момент пока что находится на этапе, скажем так, теоретических изысканий, поэтому с уверенностью мы это утверждать не можем.

Первый этап клинических испытаний новой вакцины пройдет в Санкт-Петербурге, в будущем их географию могут расширить. Никаких дополнительных подробностей пока не сообщается – они станут известны ближе к концу осени.

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