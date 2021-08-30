12-летняя школьница из интерната погибла в Смоленской области, надышавшись дезодорантом

Школьница погибла в интернате в Смоленской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственное управление СК России по Смоленской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении воспитателей интерната, в котором погибла 12-летняя школьница. Девочка вместе со старшей подругой надышалась дезодорантом.

- По версии следствия, в ночь на 30 августа две несовершеннолетние девочки, являющиеся воспитанницами Сафоновского детского дома-школы, находясь в помещении гостиной данного социального учреждения, поочередно вдыхали газовые пары антиперспиранта, - сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

После ночного развлечения школьницам стало плохо и они разошлось по комнатам. Организм старшей девочки оказался более крепким - она выжила. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. А 12-летняя воспитанница скончалась, утром был найден ее труп.

Сейчас следователи выясняют, как девочки остались без присмотра, где взяли антиперспирант и почему никто не успел вызвать врачей раньше, чтобы успеть спасти жизнь младшей из школьниц.

По статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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