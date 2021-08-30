Стартовала регистрация участников на онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!».

Площадкой проведения Х Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им» станет официальный сайт проекта игра-интернет.рф. Организаторами выступают «Ростелеком» и Координационный центр национального домена сети интернет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора.

В новом сезоне основной темой станет «Цифровое государство». Задания будут посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу. И специальная тема — «20 лет Координационному центру доменов .RU/.РФ».

- Быстро меняющие мир цифровые технологии не рождаются сами по себе, за ними всегда стоят люди с особенным видением. Пандемия в еще большей степени обозначила ускорение перехода бизнеса и госструктур к «цифре», а потому потребность в молодых кадрах, способных развивать инновационную экономику, стала острой как никогда. Молодое поколение совершенно точно будет жить в цифровом государстве, а значит, без широких знаний в области цифровых технологий и интернет-безопасности в скором времени будет не обойтись, — отметил директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев.

Зарегистрироваться для участия в Х Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет — управляй им» можно до 8 ноября включительно, причем выступить можно как индивидуально, так и объединившись в команду. Подведение итогов запланировано на 9 декабря.

Победителей и участников чемпионата ждут награды. Для пятерки лучших в индивидуальном и командном зачетах предусмотрены дипломы и ценные призы (планшет, смартфон, фитнес-часы, 3D-ручка или bluetooth-наушники и другие). Остальные участники получат именные электронные сертификаты.

СПРАВКА

«Изучи интернет — управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Также проект призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

За десять лет существования проекта «Изучи интернет — управляй им!» в нем приняли участие более 150 тысяч школьников из всех регионов России.