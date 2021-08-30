«Грузовичкоф» вывел международные перевозки на новый уровень. Фото: Сервис «Грузовичкоф».

В апреле 2020 года сервис «Грузовичкоф» объявил об открытии нового направления ВЭД (внешнеэкономическая деятельность). За период работы команде сервиса удалось вывести «Грузовичкоф ВЭД» на новый уровень организации таможенного оформления и доставки грузов по всему миру, и предложить клиентам полноценный продукт с широким спектром возможностей. Благодаря этому количество заказов за последние полгода возросло на 40%.

С помощью эффективных решений логистических задач отправка груза автомобильным, железнодорожным, морским и авиатранспортом стала ещё проще и доступнее. Преимуществами «Грузовичкоф.ВЭД» являются приоритетный порядок декларирования, отсрочка по уплате таможенных платежей, финансирование до 70% стоимости товара, обеспечение сохранности груза на всех этапах следования и т.д. Сотрудники рассчитывают всю экономику сделки, оказывают услуги по финансированию и заключению контрактов, при необходимости принимают участие в переговорах с иностранными партнерами.

- Для «Грузовичкоф ВЭД» созданы все необходимые условия, чтобы процедура международных перевозок была доступная, быстрая и квалифицированная по мировым таможенным правилам. С нами работают клиенты малого, среднего и крупного бизнеса, которые не имеют опыта таможенного оформления, экспорта товаров. Специально для них мы предлагаем и осуществляем полный спектр услуг доставки груза по всему миру, – рассказал генеральный директор сервиса «Грузовичкоф» Рафаиль Купаев.

Помимо полной подготовки комплекта документов «Грузовичкоф ВЭД» осуществляет услуги хранения, обязательной маркировки товара, получения необходимых сертификатов и других разрешительных документов по таможенному оформлению. Ещё одно преимущество сервиса – все виды валютных операций, в частности покупка валюты на Московской бирже по поручению клиентов по торговым контрактам. Полный спектр услуг представлен на сайте.

Партнерами «Грузовичкоф» выступают транспортно-логистическая компания Canavara Group (в состав которой входит уполномоченный экономический оператор, он даёт приоритет при выпуске груза до подачи декларации) и Группа Компаний «ВЭДМАКС» (специализируется на импорте и экспорте с Китаем, странами Юго-Восточной Азии и Европой).

Напомним, «Грузовичкоф» 16 лет осуществляет деятельность в сфере транспортно-логистических услуг, является лидером на рынке грузоперевозок Москвы, Санкт-Петербурга и занимает лидирующие позиции во многих местах присутствия. Сервис открыл филиалы в более 100 городах России и 10 филиалов в странах СНГ.