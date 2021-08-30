Как специальные диагностические программы помогают снизить риск развития рака. Фото: «Гемотест».

Проблема с онкологическими заболеваниями существует давно, но с каждым годом этот вопрос поднимается все чаще и чаще.

По статистике в России отмечается значительный рост злокачественных новообразований. Медики говорят как об увеличении заболеваемости, так и о улучшении выявления опухолей. Теперь в медицинских учреждениях стали применять ранний скрининг - обнаружение рака на начальных стадиях. Такая методика позволяет своевременно заметить болезнь и приступить к лечению.

В Санкт-Петербурге большой спектр услуг по выявлению онкологических заболеваний на разных стадиях оказывает федеральная сеть «Лаборатория Гемотест». «Гемотест» входит в Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Граждане РФ имеют право на получение услуг лабораторной диагностики в рамках территориальной программы ОМС в соответствии с ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». «Гемотест» предлагает услуги сразу по нескольким направлениям в онкодиагностике: скрининг, углубленная диагностика, второе мнение, мониторинг эффективности и безопасности лечения. По мимо этого, «Гемотест» выполняет уход на дому за системами длительного венозного доступа. Расскажем подробнее о каждом из них.

Скрининг

Состоит из диагностических исследований, позволяющих выявить предраковые изменения или заболевания еще до появления жалоб. Раннее обнаружение опухоли экономит ценный для коварной болезни ресурс – время, это позволяет вовремя провести лечение и избежать дальнейшего прогрессирования болезни. Скрининг проводится не для всех видов рака. На ранних стадиях лабораторными методами можно обнаружить рак шейки матки, рак предстательной железы, рак толстого кишечника (рак ободочной кишки, рак прямой кишки, рак ануса). Также можно оценить генетические факторы риска развития злокачественной опухоли для заболеваний, которые в определенном проценте (5-15%) передаются по наследству (рак молочной железы, рак яичников и др.).

Онкодиагностика

Включает в себя ряд лабораторных исследований, которые помогают подтвердить или опровергнуть первоначальный диагноз злокачественной опухоли. Именно лабораторные методы, такие как гистология, иммуногистохимия, молекулярно-генетические исследования позволяют точно установить вид опухоли, стадию и агрессивность процесса, подобрать наиболее эффективную терапию.

Второе мнение

При выявлении злокачественной опухоли, особенно ее редкого вида, порой требуется уточнение поставленного диагноза. Благодаря второму мнению врач и пациент могут быть уверены в диагнозе. Экспертный совет «Гемотест» состоит из ведущих цитологов и патоморфологов России. В сложной клинической ситуации консилиум из врачей-экспертов поможет найти правильный ответ, что чрезвычайно важно для назначения лечения.

Мониторинг

Во время лечения онкологического заболевания, особенно химиотерапевтического, обязательно ведется контроль за безопасностью и эффективностью терапии. Это делается для того, чтобы в случае развития нежелательных явлений, возникших на фоне применения препаратов или их не достаточного действия, скорректировать назначения. После завершения лечения врачом составляется программа мониторинга за состоянием пациента, она позволяет быть уверенным в хорошем здоровье пациента или вовремя обнаружить возвращение болезни.

При подозрении на онкологическое заболевание необходимо непременно обратиться к врачу-онкологу. Здоровый образ жизни и ежегодные обследования помогут сохранить здоровье на долгие годы жизни. Позаботьтесь о себе и своих близких вместе с «Лабораторией Гемотест».

КОНКРЕТНО

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