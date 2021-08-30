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Общество30 августа 2021 16:57

Как человек приручил стихию

К 100-летию всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева
Источник:kp.ru
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Как человек приручил стихию.

Как человек приручил стихию.

Стихию можно приручить и поставить на службу человечеству. Добывать энергию с помощью гидростанций, направлять русла рек для орошения засушливых степей и даже прокладывать новые пути для судоходства. Но вода коварна и точит любой камень. Важно не только возвести величественные плотины, глубокие тоннели и высокие градирни, но и сохранить построенное. Именно этим и занимается Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники. Его специалисты следят, чтобы гидротехнические сооружения были правильно спроектированы и стояли долго. Вот уже сто лет они проводят исследования и научные работы в данной области. В этом материале мы расскажем об истории института, самых важных его событиях, а еще заглянем внутрь лабораторий, где раньше бывали лишь сотрудники учреждения.

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