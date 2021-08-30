Разделение классов и дистанционка по желанию: Комитет по образованию объяснил, как будут учиться дети в Петербурге во время эпидемии коронавируса

Как и в прошлом году, учиться школьникам с 1 сентября предстоит по особым правилам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В преддверии 1 сентября «Комсомолка» собрала самые важные вопросы о том, как в Петербурге будет строиться учебный процесс. Пустят ли мам и пап на школьные линейки? Что будет, если в классе кто-то заразится коронавирусом? Введут ли в школах новые ограничения? Читайте нашу специальную памятку – и будьте во всеоружии.

КАК ПРОЙДЕТ В ЭТОМ ГОДУ 1 СЕНТЯБРЯ?

Комитет по образованию Санкт-Петербурга:

- В этом году у нас нет ограничений на количество родителей и сопровождающих для ребенка. Но каждая школа может принять их в индивидуальном порядке. Все зависит от возможностей учреждения – где-то, условно, есть большой стадион, на котором можно принять всех желающих, где-то, наоборот, территория небольшая.

Обрдуем мам и пап: комитет по образованию разрешил пускать на школьные линейки всех. Другое дело, что ограничить вход на торжества может сама школа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одно важное условие: линейки будут проводиться только на свежем воздухе и без смешения параллелей. Опять же, как это будет выглядеть, решат сами школы. Где-то устроят линейку только для первоклассников, где-то – для первоклассников и выпускников, но в разное время, и так далее.

ВВЕДУТ ЛИ В ШКОЛАХ НОВЫЕ «АНТИКОВИДНЫЕ» ОГРАНИЧЕНИЯ?

Комитет по образованию Санкт-Петербурга:

- Никаких новых ограничений в этом году не планируется, но зато в полном объеме сохраняются старые. Дети так же будут учиться без смешивания потоков – то есть, они будут оставаться в одном классе, а учителя – меняться. Исключение – уроки, которые проводятся в специальных оснащенных помещениях, физических лабораториях, например.

Кроме того, у родителей все так же будет возможность перевести ребенка на домашнее обучение, если они считают, что посещение школы угрожают его здоровью или здоровью его близких – то есть, например, если в семье есть пожилые родственники или люди с хроническими заболеваниями. Для этого нужно написать заявление, и руководство школы его рассмотрит.

От коронавируса детей пока не прививают - тем не менее специалисты настоятельно советуют сделать прививку хотя бы от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Наконец, сохраняются особые требования и к самим учреждениям: регулярная обработка поверхностей, термометрия на входе и так далее.

А ЕСЛИ В КЛАССЕ КТО-ТО ЗАРАЗИТСЯ?

Комитет по образованию Санкт-Петербурга:

- Как и прежде, класс можно будет отправить на удаленное обучение, чтобы разорвать эпидемические цепочки. Решение об этом будет принимать руководство каждой школы в индивидуальном порядке.