Ветеринар Ленинградского зоопарка: «Недавно выходила суриката, теперь чувствую себя его мамой»

Диана Гелашвили работает врачом зоопарка шесть лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!»… Как точно когда-то написал Чуковский о работе ветеринара. Если бы не они, кто бы тогда спасал зверушек, которые чаще всего не могут рассказать, что у них болит. 31 августа отмечается Всероссийский день ветеринара. «Комсомолка» отправилась в Ленинградский зоопарк и узнала, как врачи переживают смерть подопечных, есть ли у них любимчики и кто самый вредный пациент?

«У ВСЕХ ЕСТЬ СВОИ ЛЮБИМЦЫ»

Отличить обычного сотрудника зоопарка от ветеринара простому посетителю будет сложно. Врачи здесь не ходят в белых халатах и с фонендоскопом на шее. Зато зеленая жилетка специалиста часто мелькает возле вольеров. Диана Гелашвили работает ветеринарным фельдшером шесть лет, и за это время повидала немало.

- Мы называемся ветеринарными врачами общей практики с уклоном к экзотам, выполняем мелкую хирургию, а по сути мы терапевты. У нас в службе нет специализированных офтальмологов, стоматологов и прочих. Если случаются какие-то исключительные случаи, обращаемся к узкопрофильным врачам, например, к орнитологам, - объясняет Диана.

Альпака Шарлотка тоже родилась под присмотром врачей зоопарка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рабочее место у ветеринара – вся территория зоопарка. Хоть есть и специальное здание, где находятся на карантине болеющие зверюшки, обход нужно делать регулярный. За каждый вольер отвечает отдельный человек – кипер. Каждая царапина или заноза не останется без внимания.

- Спасать, конечно, приходится, но редко. Животные в зоопарке чаще умирают от старости. Сотрудники, как правильно, к этому готовы, но смерть зверя все равно для нас большая трагедия. Мы привязываемся к ним, у каждого работника есть свои любимчики. Моя начальница обожает медведя, кто-то неравнодушен к лошадям. Я люблю сурикатов и маров, - признается Диана.

Вместе с Дианой мы идем по ее «владениям». Доктор бросает спокойный взгляд на каждый вольер. Спокойный, потому что с утра обход показал, что все зверушки хорошо себя чувствуют. Останавливаемся у маров.

- В дикой природе часто случается, что мама отказывается кормить свое дитя. Возможно, чует патологию и знает, что малыш не выживет. Так было у мар, когда в семействе родились мальчик и девочка, - говорит Диана. - Сына самочка оберегала и кормила, а на дочку не обращала никакого внимания. Нам пришлось вмешаться, подкармливать, даже забрать ее из семьи на какое-то время. Когда малышка окрепла, мы подселили ее обратно в вольер.

Малыша мары пришлось выкармливать, потому что от него отказалась мама. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заменять маму ветеринару зоопарка приходится регулярно. Несколько месяцев назад Диана спасла от смерти малышку-суриката Бусинку.

- Если в случае с марой, детеныша можно забрать, а потом вернуть в семью, то у сурикатов другие законы. Самка убивает потомство, которое считает некачественным, - говорит Гелашвили. – Поэтому нужно было кроху срочно изымать. Сейчас чувствую себя ее мамой.

Бусинку нянчили всей ветеринарной службой. На ночь оставались дежурных, которые кормили малышку каждые два часа. Когда утром приходили другие ветеринары – сурикат радовалась им, как кошечка. Бусинка так и не смогла разлучиться со своими Айболитами, и до сих пор живет у них в отделении – в стерильном боксе.

Детеныша мары ветеринары выкармливали самостоятельно. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

НЕ ПРИНОСИТЕ НАМ ЖИВОТНЫХ

Ветеринарам приходится иметь дело и со сложными родами: только недавно из-за неправильного расположения плода делали кесарево козе. У хищников травмы бывают после драк: то львы кусок мяса не поделят, то шимпанзе поругаются из-за игрушки.

- Кто из животных самый вредный пациент? - спрашиваем у врача.

- Все они молодцы. Мы стараемся с самого детства приучить их выдерживать манипуляции ветеринаров, чтобы не прибегать к наркозу. Но есть животные, которые не могут без него обойтись.

Бусинка теперь любимица всех сотрудников зоопарка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники зоопарка часто слышат упреки в свой адрес от зоозащитников. Иногда ветеринары читают в интернете о себе настоящие страшилки.

- Когда-то ходила такая байка, что погибших животных мы скармливаем хищникам. Но это неправда. Все наши звери питаются лучшими продуктами, которые проходят суровый отбор. Тела животных мы обязаны сжигать, - говорит Диана.

Ветеринары делают УЗИ сурикату. Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Раньше к воротам зоопарка иногда подбрасывали животных. К счастью, сейчас так больше не делают. К счастью – потому что приютить сироток в зверинце все равно не могут.

- У нас тут свои животные, им нельзя контактировать с зверями из дикой природы, - говорит Диана.

Рабочий день у Дианы и ее коллег не заканчивается в шесть часов вечера. Ветеринары уходят домой, как только убедятся, что все зверюшки в порядке, здоровы и накормлены. И в любую минуту, даже ночью, готовы, примчаться на помощь.