«Прописка - веский аргумент»: Кому из жителей Мурино разрешат лечиться в частных поликлиниках по полису ОМС

Кому из жителей Мурино разрешат лечиться в частных поликлиниках за счет фонда ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЗА ДВЕ СПРАВКИ – ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

В конце августа в редакцию «КП» обратился читатель из Мурино по имени Дмитрий. Мужчина пожаловался, что частные клиники города перестали оказывать помощь за счет фонда обязательного медицинского страхования, как это было ранее. Об этом Дмитрий узнал, когда в преддверии начала учебного года повел своего ребенка к врачу. За две справки пришлось выложить тысячу рублей, хотя раньше доктора принимали бесплатно.

- Большая часть горожан ходила в частные поликлиники, которые оказывали услуги за счет за счет фонда ОМС – то есть, по факту, бесплатно. Но теперь приходится платить. Вместе с тем, у нас на весь город всего две государственные амбулатории, - рассказал Дмитрий. - Видимо, в руководстве Токсовской районной больницы, которой они подчиняются, предположили, что справятся своими силами. Обещанная поликлиника появится непонятно когда.

По данным 2021 года, только официально в Мурино проживает более 78 тысяч человек. При этом активная застройка города продолжается. Но с социальными объектами, в том числе с больницами и поликлиниками, ситуация по-прежнему, остается напряженной. По данным «КП», именно из-за этого частные клиники отказались работать в счет ОМС.

- Вы сами знаете, как растет население в Мурино, сколько домов здесь строят, что переполнены амбулатории, и как из-за этого увеличивается нагрузка на клиники, в том числе и частные. Тот, кто вам сказал, что мы перестали обслуживать жителей за счет фонда ОМС, не совсем прав. Мы продолжаем лечить бесплатно, но только тех, кто прикреплен по нашим адресам. Чтобы получить прикрепление, нужно обратиться в социальный стол и к заведующему клиники. Весомым аргументом станет регистрация по месту жительства, - сообщили в одной из частных клиник.

ОБЕЩАНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ТРИ ГОДА ЖДУТ

Ближайшая к Мурино городская поликлиника – Новодевяткинская. Она тоже находится в подчинении Токсовской больницы. Там подтвердили, что частные клиники действительно стали отказывать в приеме по полисам, но только история эта началась еще полтора года назад.

- Частным клиникам разрешили обслуживать пациентов по полисам, потому что государственных учреждений не хватает. Для этого выделяются квоты на определенные виды услуг, но их перечень меняется, - рассказали Новодевяткинской поликлинике. - Поэтому информацию по каждому конкретному случаю лучше уточнять на горячей линии фонда ОМС.

Только вот горячая линия фонда ОМС Ленинградской области отвечает холодным молчанием. Первая попытка дозвониться закончилась несколькими минутами безрезультатного ожидания, а вторая - автоответчиком, который попросил оставить свой номер телефона и ждать обратной связи.

В Комитете по здравоохранению Ленинградской области рассказали, что первая государственная поликлиника появится в Мурино не раньше 2024 года, но она будет рассчитана всего на 600 мест. Изменит ли это ситуацию, учитывая что, новостройки, как грибы после дождя, вырастают на бывших колхозных полях?

ОФИЦИАЛЬНО

Количество квот могут увеличить

Комитет по здравоохранению Ленинградской области:

В региональном Комздраве рассказали, что вопрос увеличения квот для частных клиник сейчас находится в процессе обсуждения. Пока что власти принимают временные меры в связи с увеличением потока в преддверии 1 сентября.

- в структурных подразделениях Токсовской больницы педиатры ведут дополнительные приемы детей. В поликлинике «Новое Девяткино» работают четыре специалиста в две смены, в амбулаториях «Мурино» на Воронцовском бульваре и на улице Оборонной, 10 принимают по три специалиста тоже в две смены. Прием детей для проведения осмотра перед прививками и выдачи справок проводится в порядке живой очереди, - сообщили в Комитете по здравоохранению.

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