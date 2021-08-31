Любители дорогих джипов: петербургские угонщики похитили 43 элитные иномарки на 180 миллионов рублей

Для хранения угнанных машин был оборудован подземный гараж. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти завершили расследование дела группы угонщиков, которая специализировалась на дорогих автомобилях. На счету злоумышленников 43 похищенных иномарки общей стоимостью свыше 180 миллионов рублей.

- Как установили следователи Главка, еще в 2013 году преступную группу создали и возглавили двое мужчин, оба 1972 года рождения. Они подобрали и привлекли к участию в ней еще троих человек. Злоумышленники использовали высокотехнологичное оборудование, ретранслирующее сигнал от ключа хозяина до автомобиля – так называемую «удочку», - сообщает пресс-служба главка.

После угона машину прогоняли по маршруту через несколько районов Ленобласти, по ходу заезжая в лес, чтобы найти и отключить поисковые и спутниковые охранные системы авто.

Потом иномарку загоняли в экранированный подземный гараж (куда не проходили сигнал связи) в частном доме в поселке Стеклянный, там и проходила вся основная работа.

В списке угнанных - 43 элитные иномарки. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

На каждое дело угонщики шли серьезно: у них была не только тщательная продуманная схема действий, но и конспирация. Участники группы использовали перчатки, кепки с козырьками, капюшоны, солнцезащитные очки, медицинские маски, резиновые маски на голову и лицо, накладные усы, бороды, носы, парики и грим, чтобы не быть узнанными. Дабы доказать причастность злоумышленников к угонам, следователи провели более 170 судебных экспертиз, включая изучение записей голосов и почерка.

В числе угнанных машин, которым подозреваемые перебивали номера и меняли документы, числятся «Ауди», «Шевроле Тахо», «Кадиллак Эскалейд», «Тойота Лэнд Крузер», «Лексусы» и прочие дорогостоящие иномарки.

- В ходе следствия обнаружено и изъято похищенное имущество на общую сумму более 48 миллионов рублей - , отмечают в полиции.

Всего оперативниками было возбуждено 43 уголовных дела за кражи и 19 - за подделку документов. Трое подозреваемых ждут суда в СИЗО, двое - под домашним арестом.

Угонщикам грозит до 10 лет лишения свободы.

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