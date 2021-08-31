Продажа алкоголя 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге: Запретят ли продавать спиртное в День знаний

Продажа алкоголя 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

День знаний - это праздник детей. Первоклашки идут в школу, дети постарше возвращаются за парты, а студенты отправляются в университеты. Традиционно, во многих городах России в этот день вводят запрет на продажу спиртных напитков. Рассказываем, будет ли разрешена продажа алкоголя 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге действует ежедневное ограничение на продажу алкоголя. Магазинам запрещено отпускать спиртосодержащие напитки с 22 часов до 11 часов. Однако это правило не распространяется на кафе и бары.

Что касается продажи алкоголя 1 сентября в Санкт-Петербурге. На федеральном уровне ограничений на это нет - это инициатива местных властей. В Петербурге введен закон о запрете продажи алкоголя на праздник выпускников "Алые паруса". Однако власти Северной столицы такого решения на День знаний не принимали. Соответственно, 1 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге алкогольные напитки будут продаваться во всех магазинах города, а также заведениях общественного питания.

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