Александр Дрозденко станет шеф-поваром и приготовит «ленинградскую уху»

Фото: Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области.

7 сентября в Мега-парке в Кудрово состоится седьмой ежегодный Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей». В этом году он пройдет под названием «КОВИЗНЕС. Бизнес в эпоху коронавируса». Крупнейшее деловое событие области, которое соберет более 1000 участников – представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых – впервые проводится в формате опен-эйр, и не только из-за пандемии. Деловая программа, рассчитанная на 8 часов и 6 площадок одновременно, насыщена необычными и популярными активностями на свежем воздухе.

Центром открытого пространства форума станет главная сцена, на которой, начиная с 10 часов 7 сентября будут выступать хэдлайнеры события. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не только возглавит панельную дискуссию, посвященную перспективам развития туристической отрасли в Ленобласти и агротуризму в частности, но и станет главным на «Бизнес-кухне», где будет варить уху из местных продуктов вместе с бренд-шефом Артемом Волчеком и ресторатором Аленой Мельниковой. Попробовать уху «от губернатора» смогут зрители и гости бизнес-кухни. Здесь же медийный бизнесмен, экономист Дмитрий Потапенко выступит на тему «Ковизнеса» - главную тему форума. Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленинградской области, попробует себя в роли журналиста и задаст ему 10 «неудобных» вопросов о бизнесе и не только.

На пяти лекционных спотах будут работать секции «Финансы», «Удаленка», «Маркетинг» и специальные лектории для самозанятых граждан. Задача организаторов и спикеров – чтобы каждый участник услышал и увидел для себя конкретную практическую пользу, повысил свои компетенции, информированность и уверенность в себе. Представителям малого бизнеса будут полезны экспертные сессии по работе с онлайн-кассами и удаленному управлению персоналом, в том числе и в рамках принципов agile, финансовому учету, тактике и практике выхода на зарубежные маркетплейсы. Для самозанятых пройдут мастер-классы по графическому сервису Canva, селф-презентации, smm-продвижению, работе с документами, «программированию без программирования», благодаря которому каждый сможет создать собственный интернет-магазин или лэндинг. Вместе участники составят групповой портрет бизнеса Ленинградской области – он будет снят при помощи дрона с высоты.

И, наконец, особенными «фишками» форума «Энергия возможностей» станут бизнес-диктант (бесплатное тестирование, включающее вопросы по менеджменту, маркетингу, финансам, юриспруденции и экономике, по результатам которого всем желающим выдаются сертификаты) и BusinessSpeedDating–биржа контактов в формате «быстрых свиданий». Принять участие во всех активностях форума смогут не только областные предприниматели, но и все желающие, однако преимущество будет отдано малому и среднему бизнесу, самозанятым и физическим лицам из Ленинградской области.

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке или на месте проведения форума на стойке регистрации. Участие бесплатное, в качестве регистрационных данных необходимо ввести ИНН юридического либо физического лица. Количество мест ограничено. Организаторы ожидают не менее тысячи участников из всех районов Ленинградской области.