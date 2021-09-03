«Никто на полу спать не будет»: в администрации Пушкинского района прокомментировали ситуацию с «пропавшими» кроватками в детсаду в Шушарах

Дети на полу в садике №49 спать точно не будут. Фото: vk.com/a_beglov

Руководство администрации Пушкинского района Петербурга прокоментировало скандальную ситуация в детском саду №49 в Шушарах, из которого после открытия якобы исчезла мебель. На торжественную церемонию ввода долгожданного садика в эксплуатацию приезжал губернатор города. И местные жители начали подозревать, что «потемнкинские деревни» были устроены именно для него.

- Прошу Александра Беглова вернуть на место детские кровати, игрушки, столы и стулья, которые чудесным образом исчезли после вашего приезда с инспекцией в новый детский сад 49 в Шушарах. Все что вы показывали на картинках исчезло: двухкомнатные группы, рассчитанные на игровую и спальню для 30 деток, превратились в две группы на 60 человек; красивенькие кроватки исчезли из групп, осталось по девять спальных мест из 30, остальным двадцати стоя спать? - написали в паблике «Шумные Шушары» ВКонтакте местные жители.

И мебель и игрушки остались на месте. Фото: gov.spb.ru

Пост вызвал бурное обсуждение в соцусетях. Многие родители были просто рады, что долгожданный садик уже просто открылся, а то, что чего-то не хватает - не беда, потом докупится. Но в администрации Пушкинского района «Комсомольской правде» отвергли все обвинения.

- Ситуация, описанная в соцсетях не соответствует действительности. В 49-й садик действительно принято больше детей, чем заложено проектом. Садик рассчитан на 415 мест, но заявлений подано более 600. При этом, принимая заявления мы понимали, что все дети будут обеспечены местами. В Шушарах действительно есть дефицит детских садов и мы дали родителям возможность не возить детей далеко в Пушкин или Павловск, - отметила замглавы администрации Пушкинского района Евгения Воронина. - Новый детский сад укомплектован всем необходимым. Ни одна игрушка, кровать или стул не были увезены после открытия. Мы готовы это показать. Санитарные нормы не требуют отдельного наличия спален в средних и старших группах. Дети могут спать и на раскладных кроватях. При открытии были показаны красивые кровати-трансформеры, их меньше, а раскладные убраны кладовку. Но для каждого ребенка есть место, никто на полу спать не будет.

А чтобы у родителей не было сомнений, в понедельник для них будет устроено специальное собрание, где каждый из пап и мам сможет убедиться в наличии кроватей, столов, стульев и прочего, что находилось в садике при его открытии.