Конкурс соцпроектов «Ижорская инициатива» впервые стартует в Колпинском районе

Крупнейший в России и мире производитель березовой фанеры компания «Свеза» при поддержке администрации Колпинского района запускает конкурс народных инициатив. Фото предоставлено пресс-службой компании «Свеза».

Крупнейший в России и мире производитель березовой фанеры компания «Свеза» при поддержке администрации Колпинского района запускает конкурс народных инициатив. Принять в нем участие и получить грант до 1,5 млн рублей на развитие собственного проекта смогут некоммерческие организации, бюджетные учреждения, а также территориальные общественные самоуправления. Цель конкурса заключается в решении местных социально-экономических проблем, а также развитии творческой и гражданской активности жителей Колпинского района.

- Мы очень рады, что «Свеза» выступила с инициативой проведения такого конкурса. Мы рассчитываем, что с его помощью можно будет частично закрыть отдельные потребности жителей района, на которые в силу разных причин в ближайшее время не предусмотрено бюджетное финансирование, - оценил инициативу «Свезы» глава Колпинского района Анатолий Повелий.

Конкурс проходит по четырем номинациям: экологической, историко-культурной, физкультурно-спортивной и профессионально-технической. Фото предоставлено пресс-службой компании «Свеза».

Отметим, что конкурс проходит по четырем номинациям: экологической, историко-культурной, физкультурно-спортивной и профессионально-технической.

- С 2020 года мы последовательно разрабатываем программы поддержки регионов присутствия. Для нас важно, чтобы при реализации такой программы учитывалось мнение наибольшего количества заинтересованных сторон. Именно поэтому мы выбрали формат конкурса социальных инициатив. Во-первых, он обеспечивает демократичную процедуру отбора, а во-вторых, вовлечение в процесс широкой общественности, - отметила директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию компании «Свеза» Валентина Лихачева.

Заявки на участие принимаются до 26 сентября. Подробности опубликованы на сайте Колпинского района, на сайте компании «Свеза». Общий грантовый фонд составляет 5 млн рублей.