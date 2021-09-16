Ирина Безрукова, Олеся Судзиловская и Алла Сурикова: фестиваль «Литература и кино» соберет российских звезд в Гатчине

На фестивале каждый день будут встречи с литераторами и творческие вечера с актерами. Фото: Анастасия ФОМИНЫХ

«Литература и кино» – это единственный фестиваль в России, который принимает к участию только фильмы-экранизации или фильмы, в основе которых лежат литературные произведения. На протяжении двух недель в ККЗ «Победа» в Гатчине будут показывать киноработы, устраивать творческие встречи с режиссерами и писателями, транслировать ретроспективные фильмы.

В этом году для участия было прислано сотни киноработ, и лишь несколько из них попали в конкурсную программу. Теперь жюри нужно будет выбрать лучших из лучших, просмотрев 40 часов экранного времени. А гости и участники фестиваля смогут посетить творческие вечера с артистами: Ириной Безруковой (актриса в сериалах «Графиня де Монсоро» и «Есенин»), Рустамом Сагдуллаевым (актер в фильмах «В бой идут одни старики» и «Влюбленные»), Сергеем Ростом (актер сериала «Осторожно, модерн!»), Аллой Суриковой (режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину» и других).

Фестиваль с огромной историей

За неделю до фестиваля в Петербурге прошла пресс-конференция, на которой раскрыли секреты предстоящего мероприятия.

– У «гатчинского» фестиваля огромная история и потрясающий накопленный опыт, багаж знаний и традиций, – сказал директор кинофестиваля «Литература и кино» Руслан Тихомиров.

– Но впервые Гатчина принимает фестиваль в статусе столицы Ленинградской области, и в этом же году мы вышли на международный уровень, - заявила глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим. – Город готовиться особенно.

На пресс-конференции организаторы рассказали о программе кинофестиваля. Фото: Анастасия ФОМИНЫХ

Сохраняем традиции в новых реалиях

Каждый год фестиваль собирает огромное количество зрителей – поклонников этого вида искусства. На кинофестиваль любой может зарегистрироваться онлайн на сайте . Но в этом году количество мест ограничено, поэтому стоит поторопиться, если хотите попасть на мероприятия фестиваля.

Темы присланных киноработ – самые разнообразные. Правда, среди них ничего про пандемию. По мнению Тихомирова, кинематограф еще не готов переварить эту веху и переложить на язык экрана. Не в последнюю очередь это связано с тем, что и литературный мир пока не отреагировал.

– Есть социально напряженные работы – серьезные и сильные, – рассказал Руслан Тихомиров. – Есть работы, построенные на литературных реминисценциях. Есть работы, где человек в сложной экстремальной ситуации. Авторы решают проблему узкой направленности фестиваля, то есть они не зациклены и не зажаты.

В позапрошлом году залы были полными, сейчас введены ограничения. Фото: Анастасия ФОМИНЫХ

Кино без литературы невозможно

Хотя кино и литература очень похожи, они совершенно по-разному подают информацию.

– Основное жюри – это практики и теоретики кинематографа. Но есть и общественное мнение – читательское жюри, – вступил в беседу председатель читательского жюри кинофестиваля «Литература и кино» Роман Круглов. – Мы анализируем, как при помощи языка экрана создаются эквиваленты литературных образов.

Организаторы увеличили пул литераторов, включили в программу творческие вечера и дискуссионные площадки, где писатели поделятся своим опытом.

– Мы нашли новые лица для кинофестиваля. Например, шоумен и телеведущий Сергей Рост, открывшийся нам как прекрасный сценарист. Ведь сценарий – основа любого кинопроизведения, – заметил Руслан Тихомиров.

«Детский» кинематограф – искренний и чуткий

На детский конкурс прислали работы из разных регионов России и из других стран: из Франции, Беларуси, Египта и из Эстонии.

– К слову, египетский фильм, снятый по повести Александра Пушкина «Метель», покорил жюри, – призналась директор кинофестиваля «Литература и кино – детям» Власта Арно. – И, в общем, детские работы оказались более искренние и чуткие. Они отражают взгляд ребенка на окружающий мир, на его развитие и психологический мир. Это пульс нашей жизни.

Церемонию закрытия кинофестиваля 2 октября проведет актриса Олеся Судзиловская. На сцене ККЗ «Победа» вручат награды в номинациях и Гран-при фестиваля.

Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке