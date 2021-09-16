Прожиточный минимум в Петербурге на 2022 год увеличили на 4%

В Петербурге утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Он вырастет в среднем на 4%. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Итак, величину прожиточного минимума на душу населения увеличили на 517,6 рубля. Итого она составляет 12 428 рублей. А минимальный уровень дохода по основным социально-демографическим группам в городе следующий:

- трудоспособное население – 13 571,8 руб. (рост на 498,1 руб.);

- пенсионеры – 10 688,1 руб. (рост на 407,8 руб.);

- дети – 12 055,2 руб. (рост на 447,7 руб.).

В Смольном напоминают простую истину для тех, кто будет получать в 2022 году доход меньше того, что указан выше.

- Если доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение различных мер социальной поддержки (выплату детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи и др.), - передает пресс-служба администрации.

Добавим, что к 2024 году в Северной столице создадут современные кадровые центры для повышения эффективности службы занятости.