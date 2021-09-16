Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 2022 год: Сколько величина прожиточного минимума на душу населения

Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 2022 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правительство Северной столицы установило новый прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 2022 год. С 1 января величина прожиточного минимума на душу населения вырастет на 4,3% или на 517,6 рублей по отношению к 2021 году. Рассказываем, сколько составит прожиточный минимум в Петербурге для остальных категорий населения.

Прожиточный минимум на душу населения - 12 428 рублей;

Для трудоспособного населения - 13 571,9 рублей (рост 3,8% - 498,1 рублей);

Для пенсионеров - 10 688,1 рублей (рост 4% - 407,8 рублей);

Для детей - 12 055,2 рублей (рост 3,9% - 447,7 рублей).

Также губернатор Александр Беглов утвердил план поэтапного доведения величины прожиточного минимума 2021 года до величины прожиточного минимума на душу населения, рассчитанной с учетом коэффициента региональной дифференциации. Так, соотношения будут следующие: 1,04 в 2022 году, 1,05 в 2023 году, 1,07 в 2024 году и 1,09 в 2025 году. Эти соотношения будут использоваться при расчете величины прожиточного минимума в Санкт Петербурге до 2025 года.

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