«На 10-15 минут быстрее»: В Мурино открыли движение по разворотному кольцу на съезде с КАД

Разворотное кольцо соединило Охтинскую аллею с КАД. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В городе Мурино 17 сентября запустили движение по разворотному кольцу, которое соединило Охтинскую аллею с КАД на автодороге «Санкт-Петербург - Матокса». Открытие перекрестка стало долгожданным подарком для жителей Северной столицы и области. Ведь на выездах из западного Мурино водители, особенно утром и вечером, постоянно проставили в пробках. Решится ли эта проблема с открытием кольца, мы узнаем уже в самые ближайшие дни.

- Специалисты переделали инженерные коммуникации: сети водопровода, линии связи, оборудовали систему канализаций, установили освещение. Разворотное кольцо протяженностью 360 метров состоит из четырех полос с двумя действующими съездами и одним перспективным, - рассказал директор по строительству компании-подрядчика Сергей Коданев.

Открыт пока не весь участок. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Главный инженер «Ленавтодора» Дмитрий Донской отметил, что новое разворотное кольцо позволит автомобилистам не заезжать в кварталы с плотной застройкой и узкими улицами.

- Проведена серьезная работа. Но, к сожалению, не весь участок получилось открыть, так как одном участке у нас возникли сложности в согласовании с компанией «Россетти». Но сейчас этот вопрос обсуждается и решается на уровне правительства региона, - сообщил Дмитрий Донской. - В планах на будущее мы планируем продолжить Охтинскую аллею до Шоссейной улицы.

Пробок теперь должно стать меньше. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

КОМПЕТЕНТНО

Эксперт в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев: «Разворотное кольцо в Мурино будет экономить до 15 минут времени водителей»

- Слишком смело было бы говорить о том, что проблема пробок, от которой этот район страдает уже несколько лет, наконец решится полностью. Но ситуация однозначно будет лучше и не только в межпиковое время, а также в утренние и вечерние часы.