Путин объявил о единовременных выплатах жителям блокадного Ленинграда

Путин предложил сделать единовременные выплаты блокадникам Ленинграда Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин предложил сделать единовременные выплаты жителям блокадного Ленинграда. Об этом он рассказал 17 сентября 2021 года во время телевизионного эфира. Президент отметил, что поддержка блокадников очень важна.

- Во всем мире знают о стойкости и мужестве ленинградцев. И это поражает. Вся наша страна и весь народ будет помнить об этом. Поддержка блокадников – наш священный нравственный долг, - заявил президент.

Путин отметил, что в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни необходимо организовать единовременные выплаты. Причем, деньги получат не только граждане, имеющие отличительный знак "Житель блокадного Ленинграда", но и те, кто обладает наградой за "Оборону Ленинграда".

Размер выплаты будет 50 тысяч рублей. Ее получат и жители России, а также блокадники, проживающие в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

- Прошу в кратчайшие сроки организовать выплаты, чтобы все могли получить деньги быстро, без волокиты и лишних бумаг, - добавил Путин.

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