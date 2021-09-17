«Если нет пирожков, мы к вам не придем»: Как в Петербурге проходит первый день выборов

Коронавирус накладывает свои ограничения. Вот так, например, на участках предъявляют паспорта - касаться их руками сотрудникам избирательных комиссий строго запрещено. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург голосует. А мы за ним наблюдаем. В пятницу, 17 сентября, журналисты «Комсомольской правды» прошлись по Северной столице и посмотрели, что происходит на избирательных участках в первый день большого голосования за новый состав Госдумы и городского Законодательного собрания.

Тоже "ковидное" новшество - липкий пол, к которому должны прилипать грязь и бактерии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в Северной столице открылось 1 940 избирательных участков. Из них 109 расположены в так называемых «местах временного пребывания избирателей» - на вокзале, в аэропорту, на кораблях дальнего плавания и так далее. Один участок открыли прямо на военной подлодке, еще 11 – в «красных зонах» инфекционных стационаров. В стороне от выборов не останется никто: даже 105 полярников, прямо сейчас находящихся на зимовке в Антарктиде, в воскресенье, 19 сентября, получат возможность поставить галочку на бланке.

Но несмотря на все это многообразие первый день выборов в Петербурге стал… скучным. Вероятно, сказалось время - пятница, рабочий день.

Интереснее всего, пожалуй, голосовать на вокзале. Если вы уезжаете в отпуск (счастливцы!) или, наоборот, только-только сошли с поезда, и вам прямо-таки не терпится выбросить свой голос в урну – добро пожаловать на Московский вокзал. Избирательный участок здесь второй год подряд открывается в зале, где принимают официальные делегации. Причем в этот раз, спасибо «ковиду», избирателям и вовсе сделали маленький подарок: чтобы развести людские потоки, открыли дверь, ведущую в самое нутро вокзала, куда простым смертным просто так не попасть. Через нее можно увидеть старинную отделку, настоящий камин царских времен, а также краешком глаза заглянуть в комнату отдыха, где в перерывах между совещаниями попивают кофеек высокие чины. Там уютно, кстати. Сервант – прямо «бабушкин», как с картинки.

Кое-где вместе с одноразовыми ручками, масками и перчатками людям выдают медицинские накидки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Всего к нам прикреплено 344 человека, - рассказали «Комсомолке» в «привокзальном» избиркоме. Сотрудники здесь, как на курорте – в других местах избирателей обычно втрое-вчетверо больше. – Пока что проголосовало всего 79. Первая избирательница, кстати, пришла еще до открытия участка – вот такая гражданская сознательность.

На другом участке – он расположился на Невском проспекте, в школьной столовой – посетовали: в списках значится 1 167 человек, а за шесть часов пришло только 58.

- С другой стороны – это нормально, - не стал долго горевать председатель. – У нас же тут старый жилой фонд, во многих квартирах прописано по 30-40 человек разом. Мы их всех регистрируем, а они потом не приходят. Ну, сами понимаете – «мертвые души». Так что хорошо, если за три дня половина наберется.

Вот такая обстановка царит в первый день голосования на большинстве избирательных участков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вообще же главным разочарованием сентябрьских выборов стало… отсутствие еды. И опять всему виной треклятый «ковид» - выборное застолье решено было свернуть, чтобы люди не толпились десятками на маленьких пространствах. Нет, правда – традиционных пирожков, самоваров с горячим чаем и ватрушек по 30 рублей штучка нет ни на одном избирательном участке и не будет. Кое-где сотрудники комиссий всерьез опасаются, что это «нововведение» обрушит им явку.

- У нас за полдня работы только 6 %, - рассказали «КП» в другой школе, тоже на Невском проспекте. Здесь вообще все сурово: из-за того, что первый день голосования пришелся на пятницу, для учеников пришлось закрывать целый этаж. Благо, народу в школе и так немного – так что две параллели отправили на экскурсию по городу, а оставшиеся четыре разместили на этаж выше «зоны голосования». – Причем у нас столовая такая хорошая, выпечка такая вкусная. К нам люди на выборы специально за ней ходили. А в прошлом году – тогда, если помните, было голосование за поправки, и тоже народ не кормили – многие даже возмущались. Говорили: «Ах так? Ну и больше не придем!». Но мы надеемся, что все обойдется. У нас все-таки в основном избиратели пожилые, советской закалки. Для них проголосовать – это гражданский долг, безо всяких скидок. Ну а пирожки… придется мириться.

Явка пока небольшая - по словам сотрудников комиссий, главным образом из-за того, что начало голосования пришлось на рабочий день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, кое-где не обошлось без эксцессов. Так, на одном из участков в Петроградском районе наблюдали заметили, что одна из камер смотрит не на урны для голосования, а на стену. Разгорелся скандал, в процессе которого выяснилось, что камера не только отвернута, но и вообще выключена. Кто виноват и что делать выясняли без малого час – мы не стали дожидаться конца истории и ушли репортажить дальше. Надеемся, все получилось.

Одним словом, Петербург голосует, но пока что достаточно вяло. Впрочем, у жителей Северной столицы есть еще два с небольшим дня, чтобы раскачаться. Предсказываем, что интереснее всего будет в воскресенье, когда народ отдохнет после долгой рабочей недели и с новыми силами ринется выражать свою гражданскую позицию. А мы расскажем вам, как это будет.