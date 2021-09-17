Санкт-Петербург перейдет на регулярное отопление 20 сентября

С 20 сентября в Петербурге начнется регулярное отопление из-за холодной погоды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 20 сентября 2021 года должно начаться регулярное отопление. Соответствующее поручение районным администрациям дал губернатор Александр Беглов. Напомним, в городе с 13 сентября запустили периодическое протапливание. Но температура воздуха медленно, но верно опускается – например, в течение следующих трех ночей столбик термометра будет стабильно падать до +3 градусов.

Тепло уже есть во всех социальных объектах, от детсадов до поликлиник. А вот среди жилых домов горячие батареи пока в 99%. На каждом «холодном» адресе своя причина в отсутствии тепла: решение ТСЖ, авария или задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. Проблемы обещают решить как раз к 20 сентября.

- С понедельника подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний. Также обязаны перейти на регулярное отопление все жилищные организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома, - процитировали губернатора в пресс-службе Смольного.

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