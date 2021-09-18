Олимпийские призеры разных лет проголосовали на выборах в Петербурге

В Петербурге проголосовали олимпийские призеры разных лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербурге выборы посетили олимпийские призеры разных лет. Известные спортсмены прошлого и настоящего пришли на избирательные участки в субботу, 18 сентября 2021 года. Так, среди них был олимпийский чемпион по гребле на каноэ 1956 года в Мельбурне Павел Петрович Харин.

- Я пришел на выборы проголосовать за новых депутатов, - рассказал 94-летний олимпийский чемпион.

Также он отметил, что новый вид организации выборов ему кажется наиболее удобным.

- Конечно, хорошо голосовать три дня. За один день многие не успевают прийти, кто-то на даче или еще где-то. А так за три дня можно найти время, - подчеркнул Харин.

На другом избирательном участке появился бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, которые состоялись в этом году - тхэквондист Михаил Артамонов.

- Каждый гражданин должен выполнить долг перед страной. Мои родители, близкие и друзья тоже сегодня голосуют, - рассказал Михаил.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин отметил, что в городе очень много спортсменов и на выборы приходят и те, что добивался спортивных высот более 50 лет назад, и новые, совсем молодые чемпионы.

- Это еще раз подчеркивает их дисциплину, то, с какой ответственностью они относятся к будущему своей страны,- отметил Кузьмин.

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