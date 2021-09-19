Низкая явка, «ряженые» и жесткие «антиковидные» меры: Чем запомнятся выборы 2021 в Санкт-Петербурге

В Петербурге подходит к концу трехдневный выборной марафон. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершается трехдневный «выборной» марафон – с пятницы, 17 сентября, жители Северной столицы выбирают новый состав государственной думы и городского Законодательного собрания. «Комсомолка» посетила избирательные участки и теперь готова рассказать о том, чем горожанам запомнятся эти выборы: от жестких «антиковидных» мер до голосования «императорской фамилии».

ПОЛТОРА ЧАСА НА «ПОДЫШАТЬ»

Голосовали повсюду: избирательные участки работали в лицеях и школах, на вокзале и в аэропорту, на кораблях дальнего следования – даже в «красных зонах» инфекционных стационаров и на научных станциях за полярным кругом. Повсюду, но как-то вяло: на утро 19 сентября, в последний день выборов, явка в Санкт-Петербурге составила всего лишь около 20 %. Для сравнения: в 2019, когда выбирали губернатора, жители Северной столицы за 12 часов набили 30 % с лишним. На местах, впрочем, уверяют: ничего страшного, просто время такое – неудачное.

Членам комиссий в масках и экранах приходилось тяжко, но иного выбора, кроме как терпеть, не было ни у кого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нас же голосуют в основном люди средних лет и пожилые, - рассказали «КП» на одном из участков в Невском районе. – А они как – в пятницу нахлынули, дело сделали и разъехались по дачам, ловить последние теплые дни. Так что ждем, ждем.

Справедливости ради, к обеду воскресенья народ, очевидно, проснулся, лениво поделал домашние дела и все-таки потянулся голосовать. Кое-где к нашему приходу даже скопились очереди – небольшие, человек на пять-семь – но все-таки.

Организаторов надомного голосования в путь собирали, будто в красную зону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ожидании избирателей работники комиссий страдали и маялись. Маяты им, помимо обычной бумажной загрузки, добавляли «антиковидные» ограничения и особенно – не просто строгий, а прямо-таки строжайший масочный режим. Тканевые повязки нельзя было не то что снять, а просто спустить с носа – не ровен час нарвешься на жалобу от какого-нибудь особо ретивого наблюдателя.

Избирательные участки завершат работу ровно в 20:00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Нам по регламенту положено три перерыва на обед, по полчаса каждый, - признавались сотрудники. – Вот и считайте – из 12 часов свободно дышать можно только полтора. Ну, в туалет еще, бывает, отойдешь, там маску спустишь, глотнешь воздуха. Хорошо тем, кто на голосовании за поправки работал (оно также прошло в разгар эпидемии, в 2020 году, прим.ред.) – они уже успели как-то притерпеться. Остальным вообще невыносимо.

«Надомников» - тех, кто с ящичками для голосов ходил по квартирам – и вовсе собирали как в «красную зону». Маска, защитный экран, белая стерильная накидка – хорошо еще на улице держались стабильные +9, иначе в таком обмундировании недолго было бы и сопреть.

В этом году антиковидные меры на участках особенно строги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГОЛОСУЮТ ДАЖЕ ЗЕБРЫ

Хорошо еще, что членам избирательных комиссий по мере своей фантазии и творческих возможностей старались скрашивать жизнь сами избиратели. На одном из участков на улице Тельмана, например, все ждали какую-то «бабушку» - даже заготовили для нее сувениры, значок и календарик. Оказалось, что «бабушка» ходит голосовать на этот участок как солдат в караул – стабильно каждый год на протяжении вот уже девяти лет как минимум. И всегда перед тем, как получить бюллетень и удалиться с ним в кабинку, читает сотрудникам УИКа стихи собственного сочинения – всякий раз разные. Мы попросили обязательно позвонить нам, как только чудо-бабушка появится – очень уж хотелось с ней познакомиться. Но день перевалил на вечер, а нам так и не позвонили – надеемся, члены комиссии просто забыли в суматохе про назойливых журналистов, а с бабушкой все в порядке.

В числе голосовавших оказались Петр I и его супруга Екатерина I. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На другом участке в самый первый день выборов, 15 сентября, проголосовала… зебра. Вернее, конечно, молодой человек в костюме зебры – типа такого, в каких ходят аниматоры по Невскому проспекту. Большого фурора он, впрочем, не вызвал – хотя сотрудники комиссии и любезно придержали парню большую поролоновую голову, пока он заполнял документы.

Куда меньше повезло «поющему бюллетеню» с Васильевского острова. Просто голосования ему оказалось мало, и «ряженый» прямо посреди участка пустился в пляс. Полиция, охранявшая покой избирателей, творческий порыв не оценила – «бюллетень» скрутили (хорошо, не в трубочку) и увезли в неизвестном направлении.

Многие пришли на выборы с детьми - гражданскую ответственность родители прививают своим чадам со школьной скамьи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО АНТАРКТИДЫ

Зато бури оваций удостоились Петр I и Екатерина I, навестившие избирательный участок в городе Кудрово, Ленинградская область. Голосовать император и императрица (в миру – Андрей и Виктория Булгаковы, основатели и бессменные руководители Санкт-Петербургского театра исторической миниатюры) прибыли при полном параде – разве что не в карете, а на авто. Вообще-то, пояснили актеры корреспонденту «КП», обычно они не выборы не ходят. Но в этот раз решили изменить традиции. И даже специально, несмотря на раннее утро воскресенья, отправились в Кудрово прямиком с дачи под Новой Ладогой – а это, между прочим, больше ста километров.

Всего в Петербурге открылось почти 2 000 избирательных участков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, - рассказал нам «Петр I». – Я хочу напомнить нашим будущим руководителям старый указ, петровских еще времен: «всякий кто украдет из казны на столько, сколько стоит веревка, на той же веревке повешен будет». Ну а если серьезно, то я ходил на выборы еще маленьким, вместе с родителями. Тогда там продавали пирожки по какой-то очень-очень низкой цене, наливали лимонад. В девяностые стали продавать книги. А потом как-то все сошло на нет, и стало не интересно – не только, конечно, по этой причине, но по этой в том числе.

В жизни этой малышки на руках у мамы выборы-2021 - первые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звали журналисты поучаствовать в выборах и знаменитого петербургского Печкина – Дмитрия Сидоркевича, прославившегося в СМИ и соцсетях благодаря портретному сходству с самым знаменитым мульт-почтальоном. Но Сидоркевич отказался: по его словам «сказка есть сказка, детство есть детство, и с политикой их лучше не смешивать».

Несмотря на воодушевленность отдельных избирателей, в целом по Петербургу явка оказалась одна из самых низких в стране. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Голосовали петербуржцы и далеко за пределами Петербурга. Так, в выборах приняли участие 105 полярников с научных станций в далекой Антарктиде – а в их числе и наши земляки. На Южном полюсе сейчас зимовка, рассказал «КП» в петербургском Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, до станций никак не добраться. Поэтому полярникам прислали электронные версии пустых бланков, они их распечатали, проставили галочки по своим политическим вкусам, отсканировали и отослали обратно. Но не все – полярник Антон Иванов со станции «Новолазаревская», например, отдал свой голос через интернет, при помощи «электронного голосования». Но Антон, уточнили в ААНИИ, москвич – так что эта опция на станции была предоставлена только ему.

Все трое суток в Петербурге с утра и до утра будет работать Центр общественного наблюдения, где каждый желающий может увидеть в реальном времени, как проходит выборной процесс на любом из участков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На момент этой публикации избирательные участки еще работали, однако общая картина уже вполне сформировалась. Увы, но выборы в Петербурге прошли вяло, и низкая явка – наглядное тому подтверждение. Ждем, следующего раза, когда вернут возможность продавать на участках традиционные пирожки и ватрушки – возможно, это как-то разгонит избирательный процесс.

На мониторе можно в любой момент остановить картинку с конкретного участка, попросить замедлить изображение, приблизить его или прокрутить заново с определенного отрезка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Конечно, выборы 2021 не обошлись без спорных ситуаций. Так, петербургский уполномоченный по правам человека на утро 19 сентября получил порядка 400 жалоб на разного рода нарушения. Жаловались в основном на признаки выборных «каруселей», препятствование работе и отказы в рассмотрении жалоб членов УИК и наблюдателей, а также на вбросы и попытки вбросов бюллетеней. По словам координатора независимых наблюдателей Красимира Врански, лидерами по этому показателю стали Выборгский, Василеостровский, Петроградский и частично Приморский районы.

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