Кроссовер TIGGO 8 PRO признан технологическим прорывом на российском рынке

Фото предоставлено автоцентром «ИСТКОМ».

15 сентября в Москве состоялась церемония награждения премии «Внедорожник года-2021». Семиместный кроссовер TIGGO 8 PRO получил награды в номинациях «Технологический прорыв» и «Среднеразмерные моноприводные кроссоверы» по версии блогеров.

Оценки автомобилям выставляют три жюри — «Большое», в которое входят российские водители и поклонники автомобилей, проголосовавшие на сайте премии, «Экспертное» — автомобильные журналисты федеральных СМИ, и «Блогерское» — состоящее, как следует из названия, из известных блогеров. Иногда мнения всех трех жюри пересекаются. Так мнения журналистов, блогеров и автолюбителей совпали и определили, что самым технологичным является кроссовер CHERY TIGGO 8 PRO .

Автомобиль заслуженно получил высокие оценки жюри, так как в кроссовере изобилие современных технологий и оборудования, начиная от турбированного двигателя 1.6TGDI и заканчивая беспроводной зарядкой.

Двигатель 1.6TGDI относится к третьему поколению двигателей ACTECO, который разработан специалистами концерна CHERY и австрийской компанией AVL. Это первый в Китае двигатель, выполнивший жесткие экологические требования стандарта China VI. Будучи рядным четырехцилиндровым двигателем, имеет два распределительных вала, 16 клапанов, двойную систему изменения фаз газораспределения (DVVT) производства BorgWarner, прямой впрыск и турбину от Honeywell. Максимальная мощность двигателя составляет 136.5 кВт (186 л.с.) при 5500 об/мин, а максимум крутящего момента в 275 Нм мотор выдает в широком диапазоне — 2000-4000 об/мин.

Двигатель сочетается с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа 730DHB от всемирно известного производителя GETRAG. В эксплуатации двигатель 1.6TGDI демонстрирует высокую топливную экономичность — расход топлива в смешанном режиме не превышает 7 литров на 100 км, в городском — 8.6, а в загородном — 6.2. Минимально допустимый производителем класс бензина - АИ-92. Разгон от 0 до 100 км/ч у TIGGO 8 PRO c данным силовым агрегатом и трансмиссией занимает рекордные в своем классе 8.9 секунд! Производитель дает рекордные гарантийные условия для российского рынка – 7 лет или 250 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.

Ранее, в июне этого года, TIGGO 8 PRO удостоился награды в номинации «Самый популярный китайский автомобиль» в результате всероссийского голосования премии «Автомобиль года-2021». Поэтому очередное признание модели и уже за рамками страны происхождения является для бренда знаковым событием, символизирующим переход рубежа.

Справка

Автоцентр «ИСТКОМ» (Eastcom) — официальный дилер компании CHERY в Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: ул. Бухарестская, д. 6. В автосалоне представлена полная линейка автомобилей CHERY (на данный момент это кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro), которые здесь продаются по дилерским ценам. При желании можно оформить покупку автомобиля в кредит.

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