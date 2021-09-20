Заботливый сервис в «Авто Премиуме» – ваша SKODA этого достойна

Фото: Екатерина ЛИПАТОВА.

«Авто Премиум», сеть официальных дилерских центров ŠKODA в Санкт-Петербурге, предлагает большой набор услуг и сезонных акций для автолюбителей. Профессиональное оборудование, высокий уровень обслуживания и специальные условия сделают ваш визитв автоцентры по настоящему приятным и выгодным.

Одна из актуальных акций - сезонная смена резины и колесных дисков. Дилеры предлагают специальные цены и на замену колес в сборе (шины на дисках), и на шиномонтаж. Стоимость замены колес в сборе стартует от 1800 рублей. Шиномонтаж обойдется вам от 2500 рублей.

В комплекс работ включены: мойка автомобиля, снятие/установка колес, мойка колес перед балансировкой в специальном аппарате, балансировка колес, а также расходные материалы: балансировочные грузики и пакеты для колес.

Воспользовавшись этими акциями, дополнительно вы сможете получить выгоду 20% на все аксессуары.

Еще одно сезонное предложение на услугу «Развал-схождение», или более правильно — корректировку углов установки колёс, влияющих на устойчивость автомобиля, его управляемость и износ шин. Этой услугой можно воспользоваться одновременно с проведением шиномонтажа всего за 1499 рублей.

А если вы планируете обновить или приобрести зимнюю резину или колеса в сборе, в «Авто Премиуме» вам сделаю особые предложения. Например, стоимость зимних шипованных шин стартует от 3920 рублей. Вдобавок, приобретая колеса или зимние шины, вы можете воспользоваться услугой сезонного хранения бесплатно.

В дилерских центрах по очень выгодным ценам можно сделать химчистку салона, мойку-люкс, покрыть кузов автомобиля «жидким стеклом» защищающим лакокрасочное покрытие от агрессивного воздействия внешней среды и царапин в течение года, сделать керамическое покрытие, гарантирующее безупречный внешний вид и защиту кузова автомобиля на еще более длительный период.

Для всех клиентов, прошедших ТО в любом из дилерских центров «Авто Премиум», а их в Петербурге три, действует программа лояльности «SKODA БОНУС», предполагающая начисление бонусных баллов за каждое пройденное ТО. За первое техническое обслуживание начисляются 500 баллов, за второе — 1000 и за третье — 2000 баллов, где 1 балл равен 1 рублю.

Бонусные накопления можно потратить на любые виды сервисных работ, покупку оригинальных деталей и аксессуаров у официальных дилеров «Авто Премиум».

А если ваша SKODA старше двух лет, сезонная диагностика автомобиля обойдется вам всего 999 рублей. В рамках спецпредложения специалисты дилерских центров проведут мойку кузова, контроль электронных систем, проверку плотности охлаждающей жидкости и уровней всех технических жидкостей,проверку тормозных усилий на стенде, проверку подвески и внешнего освещения, проверку аккумуляторной батареи.

Участники данной акции получают дополнительные преимущества при обслуживании:20% выгоды на выполнение рекомендаций в день обращения.

И еще одна уникальная для дилеров ŠKODAуслуга – в «Авто Премиуме» на Энгельса вы можете пройти государственный технический осмотр, необходимый для страховки вашего автомобиля по ОСАГО.

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Вот уже 26 лет ŠKODAв Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер годав области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.