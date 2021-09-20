"КП" пишет, что произошло после матча "Рубин" - "Зенит". Фото: ФК "Зенит"

«Комсомолка» рассказывает, что произошло после матча «Рубин» - «Зенит». Напомним, петербургский клуб уверенно победил казанцев на выезде со счетом 1:3. Дубль на свой счет записал Артем Дзюба, постепенно набирающий форму и явно воодушевившийся приглашением в сборную России. Первый гол забил новичок сине-бело-голубых Клаудиньо. Примечательно, что мяч «Рубина» тоже записали на счет «Зенита» - защитник Чистяков головой переправил футбольный снаряд в свои ворота, пытаясь прервать скидку соперника.

В официальных сообществах петербургского клуба фанаты не скупились на добрые слова. Отдельно болельщики оценили дриблинг и другие игровые действия бразильца Клаудиньо, назвав его одним из главных украшением чемпионата России сезона 21/22. Петербуржцы не могли не отметить и Дзюбу.

- Хейтеры Дзюбы, где вы? Он знатно сегодня вам всем закрыл рты! Дубль вам ни о чем не сказал? А первый гол так вообще загляденье! – пишет один из фанатов в группе «Зенита» во «Вконтакте».

Главный герой матча. Фото: ФК "Зенит"

А вот болельщики «Рубина» приуныли. За казанцев не была и статистика. «Зенит» девять раз пробил в створ ворот соперника, тогда как «Рубин» – единожды. За петербуржцами закрепилось и владение мячом – 62% против 38%. Похвалил своих и главный тренер Сергей Семак.

- С волнением ожидали сегодняшнего матча, потому что после перерыва на матчи сборных, после Лиги чемпионов, понятно, что эмоциональный фон у нас был немного не тот, как нам хотелось бы. Тем не менее, провели сегодня хороший матч, особенно первый тайм, с точки зрения организации, забитых мячей. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, только не удалось забить, - подчеркнул Семак.

Лучшим игроком матча ожидаемо признали Артема Дзюбу. Нападающий «Зенита» с широкой улыбкой сфотографировался с приятным трофеем на память.

Добавим, что следующий матч «Зенита» пройдет в Петербурге против «Крыльев Советов» - 25 сентября в 16:30. От зрителей потребуют QR-код для прохода на стадион. Пока что петербургский клуб уверенно лидирует в чемпионате России, обходя ближайших преследователей, «Локомотив» и «Динамо», на 4 очка.