Два птенца погибли у пары петербургских лебедей Персея и Афины

Из четырех птенцов Персея и Афины выросли только двое. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Двое птенцов, родившихся летом у пары петербургских лебедей Персея и Афины, не смогли дожить до осени. О трагедии в семье всеми любимых птиц рассказал биолог Павел Глазков в своем паблике ВКонтакте «Каждой твари по паре».

- В конце июня на пруду Пискаревского мемориального кладбища у пары лебедей - Персея и Афины - на свет появилось четыре птенца. К сожалению, до осени дожили только двое из них, - сообщил биолог.

Что стало с погибшими птенцами, пока неизвестно. Но двое выживших малышей - уже не малыши. Они подросли и стали размером с родителей. Только окраска у них пока не белая, а серая. Этот пушок сойдет позднее. По словам биолога, полностью белоснежными они станут только к трем годам.

- В дикой природе Ленинградской области этот вид лебедей впервые появился лишь несколько десятков лет назад, а сейчас на Финском заливе ежегодно гнездится около 50 пар лебедей-шипунов, - рассказывает Павел Глазков.

Но Персей и Афина - не дикие. Они постоянно живут в Ленинградском зоопарке, а на лето их выпускают в городские пруды, где лебеди заводят потомство. Также было и с другой парой Русланом и Людмилой, живших в Карпиевом пруду Летнего сада.

В самом Ленинградской зоопарке «КП-Петербург» рассказали, что разбираются в причинах смерти птенцов.

- Для нас каждая смерть - повод для разбирательства. Предварительно, причиной гибели стала не еда (были опасения, что горожане закормят лебедей - прим.ред.). Сейчас обстоятельства гибели двух их четырех птенцов Персея и Афины выясняют ветеринары, - сообщили в пресс-службе зоопарка.