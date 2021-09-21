Убийство в СИЗО Санкт-Петербурга: Что известно об убийстве заключенного в "Крестах"

Убийство в СИЗО Санкт-Петербурга, где арестант задушил сокамерника Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 19 сентября 2021 года произошло убийство в СИЗО Санкт-Петербурга - 41-летний арестант задушил своего сокамерника в душевой комнате. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Рассказываем, что на данный момент известно о загадочном убийстве в "Крестах-2".

По данным следствия, 41-летний следственно-арестованный за поножовщину у гостиницы "Пулковская", задушил полотенцем своего 37-летнего сокамерника, который был инвалидом. Последний скончался на месте.

Однако загадочно в этой истории то, что сокамерники до трагедии хорошо общались, конфликтов между ними не было. Как стало известно "КП-Петербург", убитый сам попросил своего сокамерника задушить его, так как из-за инвалидности ему было тяжело находиться в условиях изолятора. Именно эту версию рассказал 41-летний арестант, убивший мужчину.

Погибший был инвалидом-колясочником и находился под следствием по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сейчас расследование по делу продолжается.