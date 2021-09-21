«Карьера потихоньку завершается»: футбольный агент объяснил отказ Артема Дзюбы выступать за cборную России

По словам спортивного эксперта, Дзюба действительно хочет восстановиться и побольше поиграть за родной "Зенит". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба отказался от приглашения в Сборную России по футболу. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил тренер Сборной Валерий Карпин.

- Сегодня у нас состоялся разговор с Артёмом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», - приводит слова Карпина официальный Телеграм-канал Сборной.

Такое решение знаменитого нападающего ожидаемо спровоцировало множество слухов и пересудов. Прежде всего Артему Дзюбе припомнили давний конфликт с самим Валерием Карпиным, вспыхнувший еще в те времена, когда звезда «сине-бело-голубых» выступал за московский «Спартак», а Карпин значился его главным тренером. Во время перехода Дзюбы в «Томь» он жаловался на угрозы и обещания его «сгноить» со стороны Карпина, сам же Карпин в ответ заявлял, что Дзюба просто-напросто не мог составить достойной конкуренции другим футболистам. Собственно, именно из-за этого сразу после назначения Карпина тренером Сборной России одним из главных вопросов у спортивных журналистов стало «останется ли в Сборной Дзюба?».

Впрочем, эксперты призывают не спешить с выводами.

Сам Валерий Карпин (в центре) уже заявил, что Дзюба может быть вызван в Сборную повторно, если "тренерский штаб решит, что он может помочь". Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Конфликт у Дзюбы и Карпина, конечно, затяжной и глубокий, но я бы не стал связывать отказ Артема выступать за Сборную именно с ним, - рассказал «КП» футбольный агент РФС Сергей Базанов. – На самом деле многие «сборники» после Чемпионата Европы выглядят неважно, каждый из них по-своему набирает и восстанавливает форму. Артем не исключение. Еще сравнительно недавно он неважно выглядел, не реализовывал какие-то отдельные выгодные моменты на поле, да и в целом по игре было видно, что он не очень хорошо себя чувствует. На матче с «Рубином» 20 сентября Артем был уже посвежее, игру показал хорошую, качественную. Но, видимо, сам для себя он сделал какие-то выводы и решил, что нужно еще немного подождать со Сборной.

Сергей Базанов также привел в пример другого «зенитовца» - полузащитника Константина Зырянова, который в свое время отказался ехать в составе Сборной России в Бразилию на Чемпионат мира.

- Я знаю, что у Кости был не один разговор на эту тему, - отметил эксперт. – Но тем не менее он мотивировал свое решение очень просто: он хотел нормально восстановиться, потому что возраст уже не позволял ему нон-стопом выступать и за Сборную и за клуб. Вполне возможно, и Артем просто чувствует, что ему сейчас нужно больше сконцентрироваться на клубе. Все-таки ему уже 33, карьера, хотим мы того или нет, потихонечку завершается, и он просто хочет получше и почаще играть за «Зенит». Это нормально.