Есть нюанс: Смольный объяснил, как будет работать запрет на парковку на 71 улице в центре Петербурга

Зона платной парковки захватывает все новые и новые территории Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известие о том, что в центре Петербурга с 20 сентября запретили парковаться на 71 улице, здорово взбудоражило автомобилистов. Огромный кусок Центрального района – от улицы Радищева и практически до Синопской набережной – попал под расширение зоны платной парковки. «Комсомолка» рассказывает, как будет работать новая система.

ТАК ЗАПРЕТИЛИ ИЛИ НЕТ?

Нет, не запретили – видимо, между Смольным и журналистами изначально произошло недопонимание. Оставлять автомобиль на каждой из улиц нового списка можно свободно и безбоязненно. Но – до определенного момента.

По словам Смольного, ограничивать или вовсе запрещать парковку на улицах будут только на время дорожных работ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Обустройство зоны платной парковки происходит поэтапно, - пояснили «КП» в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга. – Нужно подготовить территорию – нанести разметку, установить знаки и паркоматы. Поэтому на время обустройства конкретных улиц парковка там будет запрещена, чтобы припаркованные автомобили не мешали работам – ориентироваться необходимо на соответствующие знаки.

Еще раз: парковаться можно, если нет запрещающих знаков. График работ будет публиковаться на сайте.

А вот после завершения подготовительных мероприятий, 71 улица в Петербурге полностью перейдет в зону платной парковки – с почасовой оплатой и штрафами за нарушение правил. О дате ввода в эксплуатацию комитет по транспорту оповестит жителей и гостей города дополнительно.

А ЧТО ДУМАЮТ САМИ АВТОМОБИЛИСТЫ?

21 сентября – ровно через сутки после того, как заработал новый запрет – мы прошлись по части попавших под него улиц и пообщались с владельцами припаркованных автомобилей. Как ни удивительно, народ к идее расширения зоны платной парковки отнесся в целом положительно – хотя, конечно, и не все поголовно.

Кое-где уже начали появляться новые знаки - правда, пока их еще не "представили аудитории". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы знаете, я жил на Рылеева раньше, - поделился с «КП» петербуржец Владимир. Он живет на 3-й Советской вблизи площади Восстания и паркуется здесь же, у тротуара. – И вот когда у нас ввели платную парковку, исчезло, наверное, процентов 90 автомобилей – те, кто приезжал по работе, за покупками, просто погулять в центре. Так что стало намного свободнее.

Вообще, жители домов, рядом с которыми проляжет платная парковка, ждут ее, как манны небесной. Центр забит автомобилями так плотно, что плотнее, кажется, уже некуда. Некоторые хитрецы включат аварийку и паркуются вторым рядом – вроде как на пять минут, а сами в итоге не появляются у своих четырехколесных коней часами. Вечерами к нужной парадной бывает попросту не подобраться – так что народу приходится бросать автомобили на соседних улицах, порой за 300-400 метров, и топать пешком.

Как будет меняться ситуация. Фото: Ольга ЖУК

Поддержал «коллегу» и другой автомобилист, по имени Вусал. Он понадеялся на то, что платная парковка позволит выгнать из окрестностей Московского вокзала таксистов.

- В этом районе ночами творится что-то невообразимое, - пожаловался мужчина. – Тут встает машин по 50, 1-я Советская ими просто забита оказывается. Водители тут же спят, тут же едят, мусорят. Ну, понятно, вокзал же рядом, трафик, спрос большой, легче получить клиента. Но вот хотелось бы, чтобы такого не было.

Новая зона платной парковки заработает в центре Петербурга начиная с ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧЕМ ЭТО ВСЕ ГРОЗИТ?

А вот что будет дальше – вопрос пока открытый. Так, эксперты связывают с зоной платной парковки одну неочевидную, но тем не менее вполне серьезную угрозу. Дело в том, что люди у нас платить за то, что раньше было бесплатным, как-то не очень любят. Поэтому не исключено, что после того, как новая схема заработает, машинами окажутся забиты под завязку все окрестные дворы – кроме тех, где жильцы имеют право установить на въезде шлагбаум или ворота. Проблема в том, что такое право есть не у всех.

- Для того, чтобы поставить во дворе шлагбаум или ворота, двор должен находиться в составе общедомового имущества – то есть, проще говоря, находиться в собственности у жильцов - и не иметь сквозного проезда, - объясняет региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков. – Что касается собственности, то узнать, так это или нет, можно в районной администрации. Но вообще вероятность того, что двор вдруг окажется не в собственности, крайне мала – это противоречит существующему законодательству.

Дальше все по известной схеме: общедомовое собрание, голосование, протокол, сбор денег и установка ограждения. Ну а если есть желание, то на парковке внутри дворе можно даже… попробовать заработать.

- В Санкт-Петербурге давно уже существует такая практика, при которой ночью, утром и вечером жильцы пользуются машиноместами сами, а днем сдают их в аренду, - уточняет Владислав Воронков. – Это, опять же, решают собственники путем общедомового собрания. Может заняться сдачей парковок в аренду и управляющая компания – но тоже только при согласовании с жильцами. И еще один важный момент: заработанные таким образом деньги можно тратить только на сам дом – ремонт крыши, фасадов, прокладку новых коммуникаций и так далее. Получать «дивиденты» с парковки напрямую не получится.

Кое-где на центральных улицах от машин не продохнуть - владельцы паркуют своих четырехколесных коней вторым рядом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Планы на платную парковку у Смольного грандиозные. На данный момент она работает на 28 улицах, еще 71 прибавится в ноябре. А к 2022 году зону платной парковки хотят расширить разом на 265 улиц – добавить 153 в Адмиралтейском и 112 в Центральном районах.

Будет ли при этом как-то меняться тариф, пока не известно. Сейчас стоимость часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М – 30 рублей, для категории С – 120 рублей.

ВОПРОС ДНЯ

Как нам спасти центр от пробок?

Сергей СЕЛИН, заслуженный артист России, автомобилист с 30-летним стажем:

- В Гамбурге интересная схема: там парковки делают прямо в центре в домах, предназначенных под снос. То есть, люди там жить уже не могут, а вот для машин, если их немного подреконструировать, в самый раз. По-моему, хорошее решение. И у нас вполне могло бы прижиться.

Дмитрий БУЛАВИН, автоэксперт, автоюрист:

- Я отношусь положительно к платным парковкам. Нужно освобождать центр от машин. Тем более у нас не такие цены, как в Москве, где стоимость стоянки доходит до 380 рублей в час.

Инна ПОЛЯНИЦА, директор частной автошколы:

- Пробки на дорогах - это глобальный вопрос. Думаю, нужно ограничить количество транспортных средств, которые могут в одно время находиться на дороге. К примеру, в некоторых странах в один день могут выезжать машины с четными номерами, в другой - с нечетными. Неплохая практика. Расширение зон платных парковок - это тоже выход. Некоторые уже не поедут в центр на машине, зная, что за это нужно будет платить. Будут оставлять машины там, где бесплатно. Так центр и разгрузится.

Александр ХОЛОДОВ, вице-президент комитета по защите прав автомобилистов:

- Платные парковки не помогут избавить центр от пробок. Достаточно взглянуть на опыт других крупных мегаполисов. Пусть одна машина стоит платно или несколько бесплатно, ряд все равно закрыт для проезда. Но это хорошая возможность для города пополнять бюджет из воздуха.

Алексей ТРЕТЬЯКОВ, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса:

- Во-первых, надо строить второе транспортное кольцо. Во-вторых, изменить требования к новым застройщикам в части обеспечения мест для парковок. Кроме того, власть должна заняться обеспечением подземных парковок в центре, пусть они будут платными, но разумными. И, третье, я часто слышу от людей, что они бы пользовались общественным транспортом, если бы он был более удобным и регулярным.