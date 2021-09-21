Метро, дороги и уличные фонари: на что Смольный готов потратить бюджет

Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы еще не согласован. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не только цыплят по осени считают, но и новый бюджет на будущий год тоже начинают согласовывать. Смольный наконец-то раскрыл карты и рассказал, куда будут тратить деньги из казны.

БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЕМ - БОЛЬШЕ ПОТРАТИМ

Проект бюджета Петербурга на 2022-2024 годы еще не согласован. Пока что он прошел этап первого чтения, впереди еще два. Но общая картина уже ясна.

Доходы Петербурга значительно вырастут, и уже в следующем году. Рост составит 12 процентов - это 874,3 миллиарда рублей. Тратить тоже будут больше - расходы увеличатся на 17 процентов - до 918,1 миллиарда рублей.

Планы на 2024 год еще амбициознее. Ожидают, что в бюджет поступит 1 триллион 33 миллиарда рублей, а расходы вырастут до 1 триллиона 63 миллиардов.

Заметно подсобил городу переезд «Газпрома». Как доложил губернатор Александр Беглов во время конференции с Владимиром Путиным, компания будет приносить бюджету больше 40 миллиардов рублей в год. Но сейчас чиновники считают, что поторопились с расчетами.

- Сделанная оценка консервативна. Мы допускаем, что доходы от налоговых отчислений из-за перерегистрации «Газпрома» в Петербурге могут быть больше, - сообщил глава Комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников.

Фото: предоставлено Администрацией города Санкт-Петербурга

ФИНАНСОВЫЙ ПРОРЫВ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Острее других стоит вопрос строительства метрополитена. Чиновники говорят, что новым станциям быть. В Смольном решили увеличить траты на развитие подземки аж до 50 миллиардов рублей в год (в этом году на метро выделили 28 миллиардов).

- В 2012-м коллеги из транспортного блока активно убеждали нас, что на развитие метро надо давать по 30 миллиардов ежегодно, и что если давать эту сумму постоянно, то город наберет темп. Но если посмотреть сейчас, то 30 миллиардов - это уже не те деньги, что тогда. Реалиям сегодняшнего дня соответствуют 50 миллиардов, - сказал вице-губернатор Эдуард Батанов. - Как сообщили наши коллеги, они готовы ввести три станции метро уже к 2024 году.

Итого по планам 150 миллиардов только на метро за три года. Батанов добавил, что при необходимости можно изыскать еще больше.

В следующем году транспортным системам достанется сумма в 125,8 миллиарда (плюс 44,5 миллиарда, по сравнению с 2021 годом). На 20 процентов повысится сумма на содержание дорог. Кроме того, закупят трамваи и троллейбусы.

В ШКОЛАХ - НОВЫЕ КАБИНЕТЫ И СТОЛОВЫЕ

Самая большая прибавка в 2022 году - 47,4 миллиарда рублей - ждет Федеральную адресную инвестиционную программу. Из них 26 миллиардов направят на развитие образования.

- Бюджет даст 500 миллионов только на оборудование специализированных кабинетов в школах и 2 миллиона - на пищеблоки в образовательных учреждениях, - добавил Батанов.

Еще 17,5 миллиарда рублей отправят на обеспечение доступным жильем и ЖКУ. А 9,8 миллиарда выделят здравоохранению.

Фото: предоставлено Администрацией города Санкт-Петербурга

На замену уличного освещения дорог отдадут три миллиарда - в следующем году в Петербурге установят 50 тысяч новых фонарей.

КСТАТИ

В 2022-2023 годах город получит 24,1 миллиарда рублей инфраструктурных банковских кредитов. Из них 9,7 миллиарда - в следующем году. Средства потратят на строительство Витебской развязки и новые трамвайные вагоны.