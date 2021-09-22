Новорожденную выдру, от которой отказалась семья, спасают в Петербурге

В Петербурге спасают новорожденную выдру, от которой отказалась мама Фото: принтскрин видео.

Маленькую выдрочку спасают в океанариуме Санкт-Петербурга. Малышка родилась совсем недавно. Вместе с ней появились на свет еще два братика и сестренка. Однако от крохи отказалась семья, так как она оказалась очень слабой и вялой, а мама и вовсе перестала кормить ее молоком. Об этом 21 сентября 2021 года рассказали в океанариуме.

- Малышка не перешла в отличие от своих братьев и сестёр на взрослую пищу. Молоко от матери она тоже не получала, - Фифа к тому моменту уже практически закончила "грудное вскармливание", - пояснили работники океанариума.

Выдрочка была настолько мала, что ветеринарам пришлось забрать ее от родителей. Сейчас малышку кормят через шприц жирным козьим молоком, чтобы она побыстрее набирала вес. А также проводят ей витаминотерапию.

Пока малышка под пристальным наблюдением ветеринаров, которые обещают постоянно рассказывать о ее здоровье. Подписчики соцсетей океанариума пожелали выдренку здоровья, вырасти большой и красивой и поскорее вернуться в семью.

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