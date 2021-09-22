В Петербурге детский сад внутри жилого дома продали супермаркету за 100 миллионов рублей

С молотка может уйти и прилегающий земельный участок с детской площадкой площадью более 2 000 квадратных метров. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце 2020 года после четырех лет работы на улице Красуцкого в Адмиралтейском районе Петербурга закрылся частный детский сад. Планировалось, что учреждение выкупит город. Но бюджетным садик так и не стал.

После того как учреждение прекратило свою работу, у жителей еще оставалась надежда, что районная администрация, приобретет помещение площадью 850 квадратных метров, и садик откроется вновь. По крайней мере, в апреле 2021 года чиновники все еще рассматривали возможность приобретения помещения (документы, которые это подтверждают, имеются в распоряжении «КП»). Однако, по словам наших собеседников, сейчас площади переделывают под супермаркет.

- Застройщики возводили для города и продали частникам, а те после четырех лет закрыли учреждение и продали помещение магазину, который предложил больше денег. Теперь там делают ремонт. Из-за этого жители страдают от сильного шума и вибраций. Обращения в полицию не помогают, - посетовала местная жительница Валерия.

У закрывшегося детского садика до сих пор остался сайт. Несмотря на то, что учреждение принадлежало частным лицам, цены в нем были весьма демократичными. Месяц посещения стоил от 4 000 рублей. Для дошкольников работали различные кружки и секции. Остались на сайте и мобильные телефоны сотрудников, теперь уже бывших.

- Да, продали под магазин. Подробности лучше спрашивайте у кого-нибудь другого, - заявил собеседник, поспешив распрощаться.

В помещении, где был детский сад, сейчас идет ремонт.

Для представителя компании-застройщика произошедшее стало неожиданностью, ведь когда детский сад на время передавали в частные руки, такого развития событий никто не предполагал.

- История с закрытием давняя, но то, что там будет магазин - немыслимо. Помещение проектировалось именно как детский сад, то что кто-то будет делать перепланировку и строить магазин даже невозможно представить. Аналогичная неприятная история произошла и в Красногвардейскому районе, однако там вместо садика появился дом престарелых. К сожалению, юридически мы уже никак не можем исправить ситуацию, ведь помещения нам больше не принадлежат, - рассказал представитель компании.

Добавим, что в сохранившемся объявлении о продаже, автором которого указано акционерное общество «Российский аукционный дом», стоимость детского садика оценили в 102 миллиона рублей.

Также с молотка может уйти и прилегающий земельный участок с детской площадкой площадью более 2 000 квадратных метров. Начальную цену обозначили в 39 миллионов рублей.

- Мы будем действовать в интересах жителей наших домов совместно с учрежденной нами управляющей компанией, - сообщает застройщик. - С коммерческой точки зрения этот участок невыгоден. И вряд ли кто-то получит разрешение на его застройку, в первую очередь из-за коммуникаций, которые там расположены. Но даже если на землю найдется покупатель, мы будем внимательно следить, чтобы права наших собственников не нарушались. Но если такое будет, мы будем готовы, чтобы выработать стратегию противодействия вместе с жильцами.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что детские сады Адмиралтейского района оказались на грани закрытия из-за мизерных зарплат нянечек и поваров.