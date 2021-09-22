Почему Карелия стала первым регионом России, где официально заявили о четвертой волне коронавируса

Карельские власти заявили о начале в регионе четвертой волны эпидемии коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Республика Карелия стала первым регионом России, где власти официально объявили о начале четвертой волны коронавируса. Тревожные вести жителям региона принес министр здравоохранения Михаил Охлопков во вторник, 21 сентября.

100 % ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ЗА 5-6 ДНЕЙ

По словам Михаила Охлопкова, ситуация с эпидемией в Карелии заметно ухудшилась.

- То, о чем предупреждали врачи, случилось, - заявил чиновник. - Четвертая волна новой коронавирусной инфекции пришла и в Карелию. Мы отмечаем большое количество тяжелых ковидных пневмоний даже у молодых людей. Кроме того, COVID-19 стал хуже поддаваться лечению. К этому добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев.

О пришествии четвертой волны коронавируса в Карелию заявил министр здравоохранения Республики Михаил Охлопков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подтверждают слова главы минздрава и врачи Республиканской инфекционной больницы.

- Действительно, ситуация сильно осложнилась, - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части Наталья Зборовская. – Если судить, например, по нашему учреждению, то к нам еще на прошлой неделе доставляли в сутки в среднем 10-15 больных. Сейчас – в районе 30. И, судя по всему, дальше будет больше.

На сегодняшний день, по словам Натальи Зборовской, полностью заполнены все «ковидные» центры Республики. В экстренном порядке разворачиваются новые койки и перепрофилируются те стационары, которые ранее были законсервированы – в частности, минздрав готовится развернуть под прием инфекционных больных еще одно отделение самой Республиканской больницы.

- Кроме того, изменилась тяжесть заболевания, - констатирует медик. – В 2020 году, например, в начале эпидемии, серьезных поражений легочной ткани мы у пациентов практически не регистрировали. Больные поступали, лечились и поправлялись. С декабря-января картина изменилась, стала больше тяжелых случаев. Сейчас же развитие опасной дыхательной недостаточности резко ускорилось: поражение легких разрастается с 5-10 % до 80-90 и даже до 100 % за пять-шесть дней. Рекорд на моей памяти – два дня. Снова больше стало болеть пожилых людей, активно болеют дети и молодежь.

По словам Натальи Зборовской, COVID-19 снова стали болеть пожилые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КОВИД» И ЕГО «ПАРТНЕРЫ»

Подъем заболеваемости медики называют вполне ожидаемым. Во-первых – и мы тоже уже не раз об этом говорили – кончилось лето, а вместе с ним и «период разобщения», когда большое количество людей отдыхало за пределами республики. Во-вторых, на осень традиционно приходится эпидемический рост. Сейчас в Карелии кроме, собственно, «ковида» участились случаи заболевания гриппом и энтеровирусом – причем энтеровирус и COVID-19, как оказалось, способны объединяться и формировать так называемую «ко-инфекцию», более тяжелую и длительную, нежели обычные.

Есть, впрочем, и еще одна причина – Карелия, судя по всему, сильно отстает по темпам вакцинации. Как сообщили «КП-Петербург» в министерстве здравоохранения Республики, с начала прививочной кампании в регионе первый компонент вакцины получили около 200 000 человек, около 163 000 прошли полный курс, 7 000 успело ревакцинироваться. Таким образом уровень коллективного иммунитета в регионе оценивается в 53 % - а этого недостаточно для того, чтобы уверенно противостоять инфекции.

Другое дело, что с позицией власти внезапно оказался не согласен территориальный Роспотребнадзор.

Медики отмечают: госпитализаций в Республике стало больше, а болезнь у пациентов теперь протекает тяжелее, чем раньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Прошло еще слишком мало времени, - констатировали в ведомстве. – Действительно, наблюдается очередной эпидемиологический подъем, но говорить о начале четвертой волны пока что преждевременно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Петербурге угрозу четвертой волны со счетов тоже не сбрасывают – тем более что наш регион находится непосредственно на границе с Карелией.

- В городе наблюдается подъем заболеваемости, однако он ожидаемый и носит сезонный характер, Традиционно осенью наблюдается подъем заболеваемости всеми ОРВИ, а ковид – один из видов ОРВИ, - рассказали в комитете по здравоохранению. - Вместе с тем план действий на случай очередного скачка, конечно же, существует. В частности, есть список стационаров, в которых будут открываться дополнительные инфекционные койки, если поток больных возрастет. В принципе, этот список всем хорошо известен – это те стационары, которые всегда были задействованы на пике предыдущих волн пандемии.

По информации «Комсомолки», следующей перепрофилированной под «ковид» больницей станет Николаевская больница в Петергофе. Причем она уйдет на «ковид» уже в ближайшие дни – на момент верстки номера обговаривалась дата 23 сентября. В самой больнице эту информацию подтвердили.

По словам медиков, в стационарах Петрозаводска - столицы Карелии - закончились свободные места для инфекционных больных. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Уходим полностью, - сообщили в учреждении. – 350 коек, 40 реанимационных.

Что касается темпов вакцинации, то и она в Северной столице достаточно стабильные – хотя, конечно, хотелось бы побольше и поактивнее. На среду, 22 сентября, полный курс прошли 1 616 887 человек – а если взять еще и переболевших, то получится, что уровень коллективного иммунитета в городе превышает 70 %.