«Уралсиб» принял участие в особенном пресс-бранче

Фото предоставлено пресс-службой «Уралсиб».

17 сентября в Санкт-Петербурге состолся пресс-бранч на тему «Профессиональная реализация людей с особенностями здоровья». Одним из спикеров мероприятия стала Анастасия Верховцева, начальник Управления развития бренда работодателя и привлечения персонала ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Во встрече приняли участие журналисты ведущих СМИ Санкт-Петербурга.

Анастасия Верховцева рассказала об опыте банка Уралсиб по приему на работу людей с разной тяжестью инвалидности, а также о том какие нюансы необходимо учитывать работодателю. Спикер отметила, что в последние годы можно наблюдатьрост трудоустройства людей с ограничениями по здоровью, чему способствовал повсеместный переход офисных работаников в режим удаленной работы, спровоцированный пандемией коронавирусной инфекции. «Многие компании поняли, что можно эффективно работать в формате «удаленки», которая, в свою очередь, стирает требования к «особым условиям» пространства офиса и рабочего места для ряда категорий людей с особенностями здоровья», - рассказала Анастасия Верховцева.

Модератором встречи выступила Галина Артеменко, лауреат главного журналистского конкурса Петербурга «Золотое перо», журналист 2021 года, общественный деятель и очаровательный человек. Галина стала одной из основательниц стены памяти погибшим врачам Санкт-Петрербургана Малой Садовой, а также проектаустановки памятника Ангелу-хранителю в честь погибших медиков.

Также спикером пресс-бранча стал Юрий Кузнецов, журналист, эксперт по проблемам людей с инвалидностью международного уровня и бывший выпускник Павловского детского дома для детей-инвалидов, в в графе «Диагноз» у которого было написано: «ДЦП, олигофрения в стадии дебильности. Необучаем». Юрий рассказал о том, что и для работодателей, и для сотрудников с особенностями здоровья главное – не бояться сделать первый шаг навстречу друг другу. Все остальные обстоятельства подстроятся под обоюдное желание сотрудничества.

Еще один спикер - Александр Зинченко, триатлет, имеющий ДЦП, тренировки которого длятся по несколько часов 6 раз в неделю, рассказал о том, что дает ему волю «идти туда, где страшно», например, участвовать в заплывах в открытой воде, несмотря на особенности здоровья.

- Родители воспитывали меня не в постоянной опеке, а как обычного, полноценного ребенка, – делится Александр. Я в детсве, как и все, играл во дворе, выполнял домашюю работу, убирался у себя в комнате. Я никогда не выделял себя как «особенного» и всегда старался быть наравне со всеми.

Во встрече также приняли участие Елизавета Коваленко, pr-менеджер проектов кафе «Огурцы», где работают люди с ментальной инвалидностью, а также инклюзивных мастерских «Простые вещи», Ксения Тиханкина – представитель Валентина Щановича, молодого человека с тяжелой формой ДЦП, который смог заработать на экзоскелет, продавая авторские шейные платки, расписанные им по технике эбру. Все спикеры представили свои кейсы о том, что наличие ограничений по здоровью не является преградой к достижению цели.